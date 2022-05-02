12 трав, которые должны быть в каждом саду и огороде
Эти растения определенно должны быть на грядке или в вазоне каждого садовода!
Эти растения определенно должны быть на грядке или в вазоне каждого садовода!
Базилик
Сладкий аромат базилика станет великолепным дополнением к салату, бутербродам или любому другому блюду. Осенью базилик сушат или замораживают и тогда используют круглый год. При более богатом урожае из этой травы можно приготовить песто.
Шалфей
Обладатели сизых листьев делают сад визуально нежнее, а вкус еды - насыщеннее. Эти растения не нуждаются в чрезмерном поливе, поэтому шалфей будет расти все лето.
Тимьян
Это одна из наиболее часто встречаемых в саду трав - тимьян легко вырастить, и он не просит много воды. Принимайте во внимание, что не все сорта тимьяна съедобны, поэтому до того, как покупать семена, убедитесь, что это растение можно употреблять в пищу.
Лаванда
Лаванда входит в список растений, любимых садоводами. Это растение особенно устойчиво к засухе, почти как магнит притягивает пчел и любит солнце - как никак лаванда родом из Средиземноморья. Цветы лаванды можно использовать в кондитерских изделиях, мясных блюдах и коктейлях.
Укроп
На некоторых огородах укроп растет как сорняк - он встречается повсеместно и не слишком требователен в плане ухода. Эта трава - самая популярная приправа в латышских блюдах, поэтому в огороде на заднем дворе должен расти хотя бы укроп.
Орегано и майоран
Это те травы, которые также не требуют слишком большого ухода. Добавьте орегано или немного более сладкий аналог - майоран - в свою садовую коллекцию.
Мята
Мята также является особенно значимым растением в латышской и мировой кухне - из нее можно приготовить как освежающие коктейли мохито, так и мятный чай, не говоря уже об украшении мороженого, тортов и других десертов. Мята перечная имеет свойство разрастаться, поэтому это растение обычно сажают в горшок.
Розмарин
Иногда забывают, что это игольчатое, почти хвойное растение еще и съедобно. Розмарин - это растение, которое будет наслаждаться жарой и засухой, поэтому смело сажайте его в цветочный горшок, но в самые холодные летние дни и ночи заносите его в дом.
Цимбопогон
Из экзотических трав обязательно стоит попробовать цимбопогон - это растение пригодится для приготовления азиатских блюд, чаев, супов и десертов.
Петрушка
Петрушка, как и укроп, - неотъемлемая часть любого огорода!
Эстрагон (или тархун)
Краеугольный камень французской кухни - эстрагон - настоящая кулинарная ценность, вкус которой напоминает сочетание лакрицы и аниса. Учтите, что тархун требует влаги и солнечного света - больше всего он будет рад вечернему солнцу!
Лук
Зеленый лук прекрасно дополнит салаты, супы, блюда из картофеля, творога и рыбные блюда!
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