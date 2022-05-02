12 трав, которые должны быть в каждом саду и огороде

Базилик

Сладкий аромат базилика станет великолепным дополнением к салату, бутербродам или любому другому блюду. Осенью базилик сушат или замораживают и тогда используют круглый год. При более богатом урожае из этой травы можно приготовить песто.

ФОТО: Unsplash

Шалфей

Обладатели сизых листьев делают сад визуально нежнее, а вкус еды - насыщеннее. Эти растения не нуждаются в чрезмерном поливе, поэтому шалфей будет расти все лето.

Тимьян

Это одна из наиболее часто встречаемых в саду трав - тимьян легко вырастить, и он не просит много воды. Принимайте во внимание, что не все сорта тимьяна съедобны, поэтому до того, как покупать семена, убедитесь, что это растение можно употреблять в пищу.

Лаванда

Лаванда входит в список растений, любимых садоводами. Это растение особенно устойчиво к засухе, почти как магнит притягивает пчел и любит солнце - как никак лаванда родом из Средиземноморья. Цветы лаванды можно использовать в кондитерских изделиях, мясных блюдах и коктейлях.

ФОТО: Unsplash

Укроп

На некоторых огородах укроп растет как сорняк - он встречается повсеместно и не слишком требователен в плане ухода. Эта трава - самая популярная приправа в латышских блюдах, поэтому в огороде на заднем дворе должен расти хотя бы укроп.

Орегано и майоран

Это те травы, которые также не требуют слишком большого ухода. Добавьте орегано или немного более сладкий аналог - майоран - в свою садовую коллекцию.

Мята

Мята также является особенно значимым растением в латышской и мировой кухне - из нее можно приготовить как освежающие коктейли мохито, так и мятный чай, не говоря уже об украшении мороженого, тортов и других десертов. Мята перечная имеет свойство разрастаться, поэтому это растение обычно сажают в горшок.

ФОТО: Unsplash

Розмарин

Иногда забывают, что это игольчатое, почти хвойное растение еще и съедобно. Розмарин - это растение, которое будет наслаждаться жарой и засухой, поэтому смело сажайте его в цветочный горшок, но в самые холодные летние дни и ночи заносите его в дом.

Цимбопогон

Из экзотических трав обязательно стоит попробовать цимбопогон - это растение пригодится для приготовления азиатских блюд, чаев, супов и десертов.

Петрушка

Петрушка, как и укроп, - неотъемлемая часть любого огорода!

ФОТО: Unsplash

Эстрагон (или тархун)

Краеугольный камень французской кухни - эстрагон - настоящая кулинарная ценность, вкус которой напоминает сочетание лакрицы и аниса. Учтите, что тархун требует влаги и солнечного света - больше всего он будет рад вечернему солнцу!

Лук

Зеленый лук прекрасно дополнит салаты, супы, блюда из картофеля, творога и рыбные блюда!