Bez tabu: Жительница Лудзы встревожена прокремлевской атмосферой в городе

Передача выслушала жительницу Лудзы Ольгу. Она - латгалка, которая много лет прожила в Риге. Несколько лет назад она перебралась обратно в Латгале, приобретя в Лудзе недвижимость. Теперь она хочет свой дом продать, так как после 24 февраля жизнь в Лудзе она описывает как невыносимую. Ранее был намек на прокремлевскую позицию отдельных жителей этого города, но после вторжения России в Украину она ощущает истинные размеры 5-й колонны в городе, рассказала Ольга.

"В 2014 году кто-то хвастался курткой, на которой написано "Россия". Подумала: ну ладно, как хочешь, так и ходи. В этом году, после 24 февраля, зашла в магазин купить коту блюдце. Слышу, что говорит женщина.

Она так радостно, с такой радостью рассказывала, как Кадыров говорит в TikTok, что он уже в Киеве. Сказала, что нужно этих украинцев добить. Я не сдержалась. Спросила: "Как вы можете так говорить?", - рассказала Ольга.

Об услышанном в магазине Ольга сообщила в Госполицию и местную газету Ludzas Zeme, которая, в свою очередь, рассказала об опыте Ольги на своих страницах. Женщина рассказала передаче, что ежедневно видит и слышит, как многие местные жители встают на сторону России.

"Как я могу здесь жить? Нет ни одного человека, который сказал бы: "Оля, молодец, правильно сделала, не нужно молчать!". Нет никого, кто так сказал бы. На людей повлияла пропаганда, 100 процентов. Они не злые, которые хотят убийств людей. Они просто не верят, что русские в Украине убивают. Они думают, что украинцы сами это делают.

Некоторые пытаются меня жалеть, говоря: "Ничего, что ты такая нацистка, в целом ты не так плоха!". Когда спрашиваю, что будет, если начнут бомбить Латвию, отвечают, что правильно сделают! Есть и такие. Говорят, что давно здесь надо было разбомбить", - говорит Ольга.

Комментарий и.о. начальника Лудзенского участка полиции порядка Госполиции Арниса Вилюмса: "Констатированные случаи не массовые. В Лудзенском участке по четырем случаям был начат административный процесс, начаты четыре ведомственные проверки, всего было получено 11 сообщений в связи с возможными нарушениями в связи с выражением симпатии или поддержки войны в Украине. О таких случаях, конечно, сообщаем и в Службу государственной безопасности. Работаем совместно. В случаях, когда лица попадают в наше поле зрения, мы с ними говорим, оцениваем мотивы. Есть как задержанные, так и призванные к административной ответственности люди. Призываем жителей сообщать о нарушениях или угрозе общественного порядка".