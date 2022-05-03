Мальчик, не заметивший Джоли в кафе, рассказал, что было у него в телефоне

Мальчика зовут Юлиан (Юлик). Во время съемки сюжета журналистка Наталия Щука встретилась с Юликом в той самой кофейне Lviv Croissants. Подросток показал стол, за которым сидел - тогда он зашел перекусить, пока ждал маршрутку.

Юлик рассказал, что в момент, когда Джоли зашла в кафе, он слышал английскую речь и разговоры о появлении американской знаменитости, однако не понял, кто именно появился.

Кадр, который разошелся на мемы, был сделан в момент, когда мальчик слушал музыку и листал ленту в Instagram.

Предположения о том, что он просто не знал, кто такая Анджелина Джоли, Юлиан опроверг. Он видел фильмы с участием актрисы.

О том, что он стал знаменитостью, мальчик узнал от мамы, когда приехал домой.