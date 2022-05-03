Вт, 3.05.2022
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Инара Мурниеце, председатель Сейма

Мальчик, не заметивший Джоли в кафе, рассказал, что было у него в телефоне

Журналистка Наталия Щука встретилась с Юликом ФОТО: скриншот

Вчера утром, 2 мая, на украинском телеканале вышел сюжет программы "Сніданок з 1+1" ("Завтрак с 1+1") с мальчиком, который не заметил Анджелину Джоли во львовской кофейне и стал мемом. Об этом рассказывает Tjournal. 

Мальчика зовут Юлиан (Юлик). Во время съемки сюжета журналистка Наталия Щука встретилась с Юликом в той самой кофейне Lviv Croissants. Подросток показал стол, за которым сидел - тогда он зашел перекусить, пока ждал маршрутку.

Юлик рассказал, что в момент, когда Джоли зашла в кафе, он слышал английскую речь и разговоры о появлении американской знаменитости, однако не понял, кто именно появился.

Кадр, который разошелся на мемы, был сделан в момент, когда мальчик слушал музыку и листал ленту в Instagram.

Предположения о том, что он просто не знал, кто такая Анджелина Джоли, Юлиан опроверг. Он видел фильмы с участием актрисы. 

О том, что он стал знаменитостью, мальчик узнал от мамы, когда приехал домой. 

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