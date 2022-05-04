В Беларуси начались неожиданные военные учения

В ходе учения белорусские подразделения проверяли свою способность "быть в готовности, выдвигаться в заранее установленные районы и вести боевую подготовку".

"Цель - оценить готовность и способность солдат быстро реагировать в случае возможного кризиса", - сказали в министерстве, подчеркнув, что учения были "неожиданными".

В ходе учений из мест постоянной дислокации в район назначения перебрасывается одно подразделение 465-й ракетной бригады Вооруженных сил Беларуси.

Министерства опубликовали фотографии движения автомобилей и танковых колонн.

Украина будет внимательно следить за учениями. Киев неоднократно обвинял Беларусь в планах ввести свои войска в Украину для помощи российской армии.

Беларусь, почти 30 лет возглавляемая диктатором Александром Лукашенко, используется в качестве логистической базы и базы военно-воздушных сил России.

Однако не все в Беларуси поддерживают тесные отношения с Россией. За последние месяцы произошло несколько диверсий, после которых власти задержали нескольких человек.