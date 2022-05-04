Зеленский: не допустим заморозки конфликта в Украине

"Мы не допустим замороженного конфликта. Я стал президентом, когда были "Минск-1", "Минск-2", были соответствующие документы, которые рассматривались, поэтому могу сказать, что это были несерьезные документы. Были соглашения на бумаге, это был замороженный конфликт. Я против, такого документа у нас точно не будет", - сказал Зеленский о договоренности между Украиной и Россией в Минском формате, достигнутой после 2014 года.

Он добавил, что Украина не нарушала Минские соглашения и не вышла из переговорного процесса.

"Мы пока не вышли из Минского процесса, российский лидер вышел из него 24 февраля, заявив об этом публично и пообещав "военную операцию", хотя мы понимаем, что это война, всеобъемлющее наступление", - подчеркнул президент Украины.

Зеленский выдвинул России два требования: вернуться к границам по состоянию до 24 февраля, и вернуть Украине незаконно оккупированный Крымский полуостров.

Президент Украины заявил, что украинские силы уже несколько лет замечают нарушения режима прекращения со стороны России на Донбассе, даже если речь шла об обеспечения безопасности мирных жителей.

Зеленский выразил уверенность, что перемирие состоится только тогда, когда у него будет возможность встретиться с президентом России.

"Если будет встреча с президентом Путиным, на то время установится режим прекращения огня. В противном случае встреча не состоится. Тогда, может быть, мы договоримся. Он должен взять на себя личную ответственность о прекращении огня. И желательно, чтобы это происходило публично", - сказал президент Украины.