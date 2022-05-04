"Тюрьма в тюрьме": Навальный сообщил о переводе в колонию строгого режима. Там применяли пытки

"Мой приговор еще не вступил в силу, но зэки из колонии строгого режима Мелехово пишут, что там оборудуют "тюрьму в тюрьме" для меня", - написано в публикации.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш заявила, что, несмотря на то, что пытки к заключенным применяются во многих колониях России, ИК-6, куда переводят Навального - "чудовищное место даже по таким безумным меркам". В подтверждение этого Ярмыш привела свидетельства из СМИ о многократных случаях применения пыток к заключенным этой колонии.

Официально о переводе Алексея Навального в ИК-6 еще не сообщалось.

22 марта Алексей Навальный, обвиняемый в мошенничестве и неуважении к суду, получил девять лет колонии строгого режима. Приговор был обжалован и на данный момент еще не вступил в силу.

На данный момент Навальный находится в Исправительной колонии №2 общего режима в городе Покров Владимирской области. К сроку в колонии общего режима его приговорили зимой 2021 года по делу Yves Rocher.