Станислав Шушкевич - упущенный шанс Беларуси

Во главе парламента и страны

За те два с половиной года, что Шушкевич оставался спикером Верховного Совета, были заложены основы национальной государственности Беларуси, принята целая серия соответствующих законов, а статус белорусского языка как единственного государственного был закреплен законодательно.

Беларусь стала членом ведущих международных организаций, первой из республик бывшего СССР выполнила обязательства по Лиссабонскому протоколу, ратифицировала Договор СНВ-1 и присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. Именно вывод ядерного оружия с территории страны Шушкевич называл самым главным своим политическим достижением.

Cовесткая ракета, способная нести ядерную боеголовку, на параде (фото из архива) ФОТО: picture-alliance/dpa/Bildarchiv/AFP

Минск провозгласил курс на нейтралитет и безъядерный статус. Шушкевич пытался продвинуть новые внешнеполитические приоритеты - не отказываясь от стратегической линии на сотрудничество с РФ и странами СНГ, сделать Беларусь мостом между Востоком и Западом. Отсюда и его первоначальный отказ подписывать Договор о коллективной безопасности стран СНГ, едва не стоивший спикеру отставки еще летом 1993 года.

Между тем политическому процессу присущи внутренняя логика и законы: получив власть, надо ее укреплять - искать союзников, создавать коалиции, расширять влияние. Шушкевич получил высокую должность, не имея опыта работы во власти и не зная тонкостей аппаратных игр. Он балансировал между партией власти и оппозиционным БНФ. Национал-демократы не простили ему срыва референдума о досрочных выборах в Верховный Совет. Партхозноменклатура, представителей которой в депутатском корпусе он называл "красными директорами" и "красными помещиками", только и ждали момента, чтобы поквитаться со спикером.

Новая конституция

Развязка наступила, когда больше нельзя было тянуть с принятием нового Основного закона. Шушкевич, возглавляя Конституционную комиссию, сначала выступал за парламентскую форму правления без введения должности президента, потом - со "слабым" президентом. Проправительственное большинство ВС требовало президентскую форму правления - и сам пост президента, и обширные полномочии прописывались под премьера Кебича (а достались в итоге Лукашенко). Конфликт разгорался.

Александр Лукашенко всегда с явной неприязнью относился к Станиславу Шушкевичу ФОТО: Maxim Guchek/BelTA/REUTERS

Помимо этого, и в парламенте, и у значительной части избирателей вызывал отторжение стиль спикера. Шушкевич демонстративно не вмешивался в работу правительства, мотивируя свою позицию тем, что вопросы экономики вне его компетенции. За это его обвиняли в нежелании брать на себя ответственность за ухудшающееся положение страны.

Александр Лукашенко, глава антикоррупционной комиссии, которая стала инструментом смещения Шушкевича и трамплином для самого Лукашенко в президенты, говоря о причинах отставки спикера, был откровенен: "Станислав Станиславович, неужели вы думаете, что мы ставим вопрос о вашем отзыве на основании двух килограмм гвоздей, которые вы неправильно оформили? Вы не состоялись как высшее должностное лицо, (…) не выполняете свои конституционные функции".

После отставки

После отставки с поста спикера ВС Станислав Шушкевич не ушел из политики, но никогда больше не имел прежнего влияния. Белорусская оппозиция и он сам не смогли - или не захотели - капитализировать статус первого главы независимой Беларуси, хотя возможное объединение под его знаменами противников авторитарного курса Лукашенко казалось логичным.

Шушкевич без особого успеха поучаствовал в первых президентских выборах летом 1994 года - четвертое место с 10% голосов и непопадание во второй тур. Потом избрался в парламент следующего созыва, через пару лет возглавил одну из социал-демократических партий, не игравшую существенной роли даже в оппозиционном лагере. Лукашенко, которого лично знающие его люди характеризуют как человека мстительного, с явной неприязнью относился к Шушкевичу, лишив его (единственного из бывших руководителей БССР и РБ) персональной пенсии, и активно использовал фамилию экс-спикера как некий жупел, сделав нарицательной - эти "шушкевичи и лебедьки".

Бывший первый глава независимой Беларуси много ездил по миру, читал лекции в лучших университетах, участвовал во всех важных оппозиционных форумах, охотно общался с журналистами, резко и аргументированно критиковал политику Лукашенко. Он оставался живым воплощением той Беларуси, которой она могла бы стать, но не стала - умеренной, нейтральной, способной к компромиссам. Политическая карьера Станислава Шушкевича - своеобразный ответ на вопросы, какую Беларусь белорусы потеряли, и почему это произошло.