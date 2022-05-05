У Сейма проходит акция в защиту пушных зверей

5 мая Сейм рассмотрит во втором чтении законопроект о внесении изменений в Закон о защите животных, в котором запрещается разведение и содержание сельскохозяйственных животных, если единственной или основной целью их содержания и разведения является меховое производство.

Руководитель ассоциации Катрина Кригере считает, что люди хотят скорых перемен - закрытия звероферм. Дебаты о запрете животноводства в Латвии ведутся уже почти 10 лет, и все это время большая часть общественности была против разведения и убийства лисиц, норок и шиншилл ради меха.

По мнению Кригере, пришло время решительно положить конец пыткам животных, и как можно скорее принять закон о запрете на животноводство в Латвии.

Контекст: 9 сентября 2021 года 11 депутатов Сейма от разных фракций внесли законопроект, предусматривающий запрет звероводства с 2026 года. Законопроект рассматривается ответственной Экономической комиссией между пленарными заседаниями. При подготовке законопроекта ко второму чтению комиссия рассмотрела 8 предложений и поддержала запрет с пятилетним переходным периодом, соответственно потребовав, чтобы запрет вступил в силу с 1 января 2028 года.

Галерея: акция в защиту пушных зверей у Сейма