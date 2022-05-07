Наши за границей. Анастасия Орешникова, которая живёт и преподаёт русский язык на Мальте уже 12 лет

Круто изменить свою жизнь в 40 лет под силу не каждому, но бывшая даугавпилчанка Анастасия Орешникова сделала это, однажды отправив "посыл в космос". Она конкретно озвучила своё заветное желание, и через месяц оно исполнилось. Об этом рассказывает "Чайка".
О своем решении переехать из Латвии на маленький остров Мальта в Средиземном море она не жалеет, наоборот, у неё теперь два дома, и оба одинаково дороги сердцу.
20 лет работы в школе
Анастасии 52 года. Она родилась и выросла в Даугавпилсе, вся её жизнь до переезда связана с родным городом. Закончила 4-ю среднюю школу, потом училась в Даугавпилсском педагогическом институте, позднее в магистратуре и докторантуре Даугавпилсского университета.
20 лет она отработала учителем в 10-й средней школе. Всё шло по накатанной колее, пока в 2009 году она, случайно увидев объявление о работе учителем русского языка на острове Мальта, отправила свое CV. И благополучно об этом забыла. Объявление о вакансии было опубликовано на странице Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы.
Сказанное сбылось
"Всё сложилось каким-то чудесным образом", - рассказывает сегодня Анастасия. Она очень любит путешествия и море, и за месяц до того, как ей позвонили и пригласили сменить не только работу, но и страну жительства, отдыхала с семьей на Крите во время летних каникул.
"Когда мы уезжали, то я покидала Крит с таким чувством, что я очень скоро вернусь в эти места. Я даже заплакала тогда и сказала вся на эмоциях: "Как бы я хотела остаться на острове, чтобы рядом было моё любимое море, и чтобы работа через дорогу!".
Ровно через месяц сказанное осуществилось - Анастасия переехала на Мальту, чтобы работать в русской школе, и море от места работы было буквально через дорогу. Даже её жилье было очень похоже на критский отель.
Звонок от директора мальтийской школы застал Анастасию на уроке - уже наступил сентябрь и начался учебный год. "Вы мне нужны завтра", - сказал голос в трубке. Она даже сначала не поняла, кто и откуда звонит. Решение поехать было спонтанным. Анастасия даже сначала не увольнялась, а взяла отпуск за свой счёт.
Ехала ненадолго
Был 2009 год, вспоминает Анастасия, страна переживала кризис, очень многие латвийцы уезжали за границу, в том числе и её знакомые. Её зарплаты в тот момент хватило на то, чтобы купить билет в один конец. Она улетела, отработала месяц и купила на свою первую зарплату билет обратно в Латвию и ещё три билета, чтобы вернуться на Мальту уже с дочкой и мамой.
"Я не уезжала с мыслью переехать окончательно, мне и сегодня близок принцип «никогда не говори никогда». Очень люблю Даугавпилс, как только выдаётся возможность, приезжаю сюда. На самом деле было много вариантов уехать работать куда-то ещё, в разные страны. На Мальту тогда ехала сначала на месяц, потом на учебный год", - рассказывает Анастасия.
Осталась она там больше из-за дочери Азалины, которая пошла на Мальте в первый класс и быстро адаптировалась к новому пространству. Мама же со временем вернулась в Даугавпилс, поскольку средиземноморский климат ей не подошёл.
Ученики всех возрастов и национальностей
В 2009 году на Мальте, которая является самой маленькой страной в Европейском Союзе по размеру, но в то же время самой густонаселённой в Европе, было две русских школы. Здесь жили и живут много русскоязычных или смешанных семей, которым близка русская культура, а от 7 до 9 тысяч человек русским языком владеют.
С самого детства коренные мальтийцы говорят на нескольких языках, прежде всего, это родной мальтийский, а также английский, который является вторым государственным языком Мальты. Два языка всегда рядом, в быту и на мероприятиях обычно используются оба одновременно. Многие местные жители учат другие языки - потому что большинство заняты в отрасли туризма, и обычно, по словам Анастасии, среднестатистический мальтиец знает от четырёх и больше языков.
Сегодня Анастасия Орешникова преподает русский язык людям самых разных национальностей и возрастов: "Моим ученикам от 5 до 67 лет, сейчас их у меня 24 -- целый класс", - говорит педагог. Анастасия работает в Мальтийском университете и на вечерних курсах по русскому языку для взрослых, а также сотрудничает с Русским домом в Валетте (ранее Российский центр науки и культуры) и возглавляет ассоциацию преподавателей русского языка на Мальте. Русские дома - образовательно-культурные центры, в разных странах мира сейчас действуют около 130 филиалов.
Для студентов организуются самые разные мероприятия, связанные с изучением русской культуры, литературы, традиций. На Мальте для изучающих русский язык проводится Тотальный диктант, конкурсы чтецов, литературные чтения и вечера, олимпиада "Русский медвежонок", конкурс "Весна. Женщина. Цветы" и другие.
В Даугавпилсе Анастасия много лет была знакома с основателем и руководителем Центра русской культуры Героидой Ивановной Богдановой, и после её смерти сотрудничество не прекратилось, наоборот, Мальта и Даугавпилс дружат, как говорится, домами, благо современные технологии стирают все границы.
Зимой в босоножках
До своего переезда Анастасия не бывала на Мальте. За 13 лет она полностью освоилась и привыкла ко всем особенностям островной жизни. В первое время её поразили люди - улыбчивые, приветливые, они искренне желали хорошего дня и говорили комплименты. "Это меня очень поддерживало, заряжало на весь день".
Анастасия вспоминает показательный случай: когда она только приехала, в один из первых дней пошла в магазин за мороженым и уже на месте поняла, что забыла кошелёк. Продавец, который видел её впервые, сказал ей: "Бери, завтра деньги принесёшь". И такое с ней случалось не раз. Однажды продавец рыбы, у которой Анастасия постоянно покупала товар, одолжила ей 50 евро, чтобы та заплатила за покупку. "И тоже сказала, не зная ни моего имени, ничего - потом отдашь".
Больше всего Анастасия радовалась климату своего нового места жительства: "Тамошняя зима - это наше латвийское лето, я ходила в босоножках. Я только потом поняла, почему местные жители по полгода ходят в сапогах - потому что холодные полы, если работать весь день в помещениях". Температура воды в море и зимой такая, что можно купаться круглый год. На острове она 2 года назад увлеклась большим теннисом, и сейчас с удовольствием играет, как только выдаётся свободное время. Ещё одно любимое занятие - прогулки по апельсиновым паркам, которых на острове много.
Сложнее всего ей было привыкать к медлительности, неторопливости и расслабленности местных жителей. Они никуда не спешат, не бегут, не прийти вовремя - это совершенно обычное явление. Больше всего это напрягает в общении с коммунальными службами, которые могут «кормить завтраками» месяцами, чтобы приехать что-то починить. "Прийти на полчаса позже не считается опозданием. Я и сама стала такой, мои даугавпилсские друзья ужасно ругаются на мои опоздания", - смеётся Анастасия.
Два дома
У Анастасии до сих пор нет ощущения, что она уехала навсегда, ведь жизнь уже доказала, что бывают очень крутые изменения. "Так получилось, что в 39 лет у меня началась другая жизнь. У меня появились два дома, и до сих пор, когда я говорю "дома", это значит, что и в Даугавпилсе, и на Мальте", - говорит она.
Когда она приезжает в Даугавпилс, то старается обязательно пройти по любимым местечкам, встретиться со всеми друзьями, сходить в театр. В раннем детстве Анастасия жила с родителями в Крепости, и с тех пор это одно из тех мест, которое она всегда навещает. Она очень рада, что Крепость восстанавливается. Ещё в конце 90-х годов Анастасия вместе со своими учениками создали буклет под названием "Спасите Динабургскую крепость!" на пяти языках. В буклете были фотографии разрушающейся цитадели и призывы к городским властям обратить внимание на проблемы.
Несмотря на то, что сейчас в мире тяжёлая ситуация, Анастасия уверена, что литература и язык, культура всегда были и будут вне политики. Они несут мир. "Мои взрослые студенты, даже если не знают русского языка, прекрасно знакомы с именами Пушкина, Достоевского, Чехова - они вне времени, вне политики".
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