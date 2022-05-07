Наши за границей. Анастасия Орешникова, которая живёт и преподаёт русский язык на Мальте уже 12 лет

Для студентов организуются самые разные мероприятия, связанные с изучением русской культуры, литературы, традиций. На Мальте для изучающих русский язык проводится Тотальный диктант, конкурсы чтецов, литературные чтения и вечера, олимпиада "Русский медвежонок", конкурс "Весна. Женщина. Цветы" и другие.

Анастасия на ежегодном конкурсе "Весна. Женщина. Цветы" ФОТО: Из архива Анастасии

В Даугавпилсе Анастасия много лет была знакома с основателем и руководителем Центра русской культуры Героидой Ивановной Богдановой, и после её смерти сотрудничество не прекратилось, наоборот, Мальта и Даугавпилс дружат, как говорится, домами, благо современные технологии стирают все границы.

Зимой в босоножках

До своего переезда Анастасия не бывала на Мальте. За 13 лет она полностью освоилась и привыкла ко всем особенностям островной жизни. В первое время её поразили люди - улыбчивые, приветливые, они искренне желали хорошего дня и говорили комплименты. "Это меня очень поддерживало, заряжало на весь день".

Анастасия вспоминает показательный случай: когда она только приехала, в один из первых дней пошла в магазин за мороженым и уже на месте поняла, что забыла кошелёк. Продавец, который видел её впервые, сказал ей: "Бери, завтра деньги принесёшь". И такое с ней случалось не раз. Однажды продавец рыбы, у которой Анастасия постоянно покупала товар, одолжила ей 50 евро, чтобы та заплатила за покупку. "И тоже сказала, не зная ни моего имени, ничего - потом отдашь".

Больше всего Анастасия радовалась климату своего нового места жительства: "Тамошняя зима - это наше латвийское лето, я ходила в босоножках. Я только потом поняла, почему местные жители по полгода ходят в сапогах - потому что холодные полы, если работать весь день в помещениях". Температура воды в море и зимой такая, что можно купаться круглый год. На острове она 2 года назад увлеклась большим теннисом, и сейчас с удовольствием играет, как только выдаётся свободное время. Ещё одно любимое занятие - прогулки по апельсиновым паркам, которых на острове много.

Анастасия Орешникова в минуты отдыха на Мальте ФОТО: Из архива Анастасии

Сложнее всего ей было привыкать к медлительности, неторопливости и расслабленности местных жителей. Они никуда не спешат, не бегут, не прийти вовремя - это совершенно обычное явление. Больше всего это напрягает в общении с коммунальными службами, которые могут «кормить завтраками» месяцами, чтобы приехать что-то починить. "Прийти на полчаса позже не считается опозданием. Я и сама стала такой, мои даугавпилсские друзья ужасно ругаются на мои опоздания", - смеётся Анастасия.

Два дома

У Анастасии до сих пор нет ощущения, что она уехала навсегда, ведь жизнь уже доказала, что бывают очень крутые изменения. "Так получилось, что в 39 лет у меня началась другая жизнь. У меня появились два дома, и до сих пор, когда я говорю "дома", это значит, что и в Даугавпилсе, и на Мальте", - говорит она.

Когда она приезжает в Даугавпилс, то старается обязательно пройти по любимым местечкам, встретиться со всеми друзьями, сходить в театр. В раннем детстве Анастасия жила с родителями в Крепости, и с тех пор это одно из тех мест, которое она всегда навещает. Она очень рада, что Крепость восстанавливается. Ещё в конце 90-х годов Анастасия вместе со своими учениками создали буклет под названием "Спасите Динабургскую крепость!" на пяти языках. В буклете были фотографии разрушающейся цитадели и призывы к городским властям обратить внимание на проблемы.

Несмотря на то, что сейчас в мире тяжёлая ситуация, Анастасия уверена, что литература и язык, культура всегда были и будут вне политики. Они несут мир. "Мои взрослые студенты, даже если не знают русского языка, прекрасно знакомы с именами Пушкина, Достоевского, Чехова - они вне времени, вне политики".