Российским СМИ запретили цитировать Кадырова без согласования
Сотрудникам российских государственных СМИ больше не разрешают цитировать чеченского лидера Рамзана Кадырова без согласования с руководством, сообщает "Проект".
Сотрудникам российских государственных СМИ больше не разрешают цитировать чеченского лидера Рамзана Кадырова без согласования с руководством, сообщает "Проект".
После начала войны в Украине Кадыров активно комментирует в социальных сетях ход боевых действий. Он также критиковал пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и помощника Путина Владимира Мединского.
Как подтвердили "Проекту" двое сотрудников российского государственного агентства ТАСС, они получили от руководства распоряжение, позволяющее цитировать комментарии и высказывания Кадырова только после согласования с руководством.
Ранее журналисты ТАСС могли цитировать Кадырова по своему усмотрению. Однако сейчас в первую очередь будет проверяться, соответствуют ли заявления Кадырова официальной позиции Кремля и СМИ.
Разногласия среди российских официальных лиц начали возникать, когда из Украины начали поступать первые сообщения о неудачах российских войск.
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