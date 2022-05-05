Российским СМИ запретили цитировать Кадырова без согласования

После начала войны в Украине Кадыров активно комментирует в социальных сетях ход боевых действий. Он также критиковал пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и помощника Путина Владимира Мединского.

Как подтвердили "Проекту" двое сотрудников российского государственного агентства ТАСС, они получили от руководства распоряжение, позволяющее цитировать комментарии и высказывания Кадырова только после согласования с руководством.

Ранее журналисты ТАСС могли цитировать Кадырова по своему усмотрению. Однако сейчас в первую очередь будет проверяться, соответствуют ли заявления Кадырова официальной позиции Кремля и СМИ.

Разногласия среди российских официальных лиц начали возникать, когда из Украины начали поступать первые сообщения о неудачах российских войск.