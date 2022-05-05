Чт, 5.05.2022
Мне больно видеть в городе русского солдата. эстонец, спиливший орден с груди "Бронзового солдата"
эстонец, спиливший орден с груди "Бронзового солдата"

Российским СМИ запретили цитировать Кадырова без согласования

Чеченский лидер Рамзан Кадыров ФОТО: Reuters/ScanPix

Сотрудникам российских государственных СМИ больше не разрешают цитировать чеченского лидера Рамзана Кадырова без согласования с руководством, сообщает "Проект".

После начала войны в Украине Кадыров активно комментирует в социальных сетях ход боевых действий. Он также критиковал пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и помощника Путина Владимира Мединского.

Как подтвердили "Проекту" двое сотрудников российского государственного агентства ТАСС, они получили от руководства распоряжение, позволяющее цитировать комментарии и высказывания Кадырова только после согласования с руководством.

Ранее журналисты ТАСС могли цитировать Кадырова по своему усмотрению. Однако сейчас в первую очередь будет проверяться, соответствуют ли заявления Кадырова официальной позиции Кремля и СМИ.

Разногласия среди российских официальных лиц начали возникать, когда из Украины начали поступать первые сообщения о неудачах российских войск.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back