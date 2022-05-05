Возвращается "Ночь музеев" - теперь и в оффлайн-режиме

Традиция началась в 1999 году во Франции, ее цель - познакомить с музеями тех, кто не является их завсегдатаем.

Мероприятия "Ночи музеев" в этом году пройдут в Латвии уже в 18-й раз. В целях ограничения распространения Covid-19 в 2020 году "Ночь музеев" была отменена, а в прошлом году большинство мероприятий проходило в онлайн-режиме.

С каждым годом желание присоединиться к ночным мероприятиям, повышающим интерес к посещению музеев, выражало все больше музеев, а скоро к ним стали присоединяться и другие участвующие в формировании общественного мнения учреждения, такие как театры, выставочные залы, библиотеки и учреждения государственного управления.

9 мая в 13:30 в Министерстве культуры состоится пресс-конференция, на которой будет представлена информация о "Ночи музеев". В пресс-конференции примут участие министр культуры Наурис Пунтулис, директор музея Александра Чака, член правления Латвийского национального комитета Международного совета музеев Антра Медне, куратор проектов Музея писательства и музыки Элина Друлле, куратор выставочного дома в Булдури Гуна Калнача, руководитель проектов корпоративной коммуникации исторической насосной станции "Балтэзерс" и музея водоснабжения Даце Ветра, представители музеев "Латыши в мире" и исследовательского центра LaPa.