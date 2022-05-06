Маргарита Симоньян: "Личные препирательства - не моя тема"

Напомним, популярный российский исполнитель Филипп Киркоров после своего юбилейного концерта по случаю 55-летия записал видеообращение, в котором выступил в защиту своих коллег Аллы Пугачевой и Максима Галкина, а также осудил высказывание главного редактора пропагандистского телеканала RT Маргариты Симоньян.

Ранее Симоньян назвала Галкина "геем, который женился на пожилой женщине для обогащения". Ее заявление прозвучало после того, как 23 апреля Максим Галкин раскритиковал правительство РФ и ракетный обстрел Одессы.

Свою позицию главред RT объяснила в Instagram:

"Меня часто спрашивают: "Неужели вы ничего не ответите Киркорову?". Не отвечу. Я отвечаю тем, кто оскорбляет мою страну и мою армию. Пока Киркоров этого не делает - это просто частные, личные препирательства. А частные, личные препирательства - не моя тема".

Филипп Киркоров в своем видеообращении высказался в адрес Маргариты Симоньян достаточно жестко:

"Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего? Ты держала свечку, чтобы очернять человека и его семью?!

Как должны на тебя смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою Родину, в которой так оголтело выкрикивают такое на их родителей?

Как ты смеешь публично унижать людей? Кто дал тебе право? Маргарита, ты - главный редактор рупора нашей страны. Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен. Я живу по принципу "делай так, как ты хочешь, чтобы с тобой поступали". Я сейчас не уверен, что не найдутся люди, желающие покопаться в твоем грязном белье.

Грешки есть у каждого, мы не святые. Если каждый человек в нашей стране задумается об этом, то и жить нам станет хоть чуточку легче", - заметил артист.

Филипп Киркоров подчеркнул, что такие действия и высказывания, которые приводят к отъезду людей, только усложняют жизнь, а сейчас надо всем держаться вместе.

Телеведущую также осудила латвийская певица Лайма Вайкуле. В защиту Пугачевой и Галкина высказался также Игорь Николаев.