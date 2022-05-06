Известный украинский блогер Соня Стужук переехала в Ригу к любимому

Соня Стужук не была в соцсетях с февраля. Но вот знаменитость сообщила подписчикам, что находится в Риге.

"Уже третий месяц в Украине идет война. И мы с детками два месяца как покинули дом. 24 февраля Россия напала на Украину… В тот день я проснулась от взрывов и звонков друзей со словами: "Война началась". В слезах звонила любимому, спрашивая, как мне быть… Сначала он сказал, что я должна уезжать с детьми срочно. Потом еще несколько часов знакомые мне писали и звонили, чтобы я срочно собирала все самое необходимое, брала детей и уезжала из Киева, потому что нужно спасаться - оставаться опасно.

Мне было очень тяжело принять это решение. Но я быстро убедилась, что оно было правильное", - призналась Соня.

Она собрала два чемодана, забрала детей, помощницу Наташу и вывезла еще двух девочек из Киева.

"Мы добирались до Риги четверо суток. 35 часов за рулем без сна с тремя уставшими испуганными детьми в машине… 12 часов на границе, угрозы, проткнутые шины, сон 5 часов на заправке в машине… Это были самые адские 4 суток в моей жизни", - делилась пережитым Соня Стужук.

Блогер признается, что у нее был нервный срыв, а панические атаки беспокоят до сих пор.

"Но мы уехали и сейчас живы, здоровы (ну почти) и в безопасности - это самое главное", - отмечает Соня.

Теперь они живут в Латвии, правда, она не знает, временно ли. Не знает, сможет ли вернуться домой. Два месяца три страницы Сони были в блоке. На днях две из них ей вернули, но она с трудом решила возвращаться в соцсети.

"Я в один момент потеряла дом, машину, свои страницы, бизнесы… И знаю, что за эту войну каждый потерял немало... Но что точно каждый, включая меня, приобрел - сумасшедший страх неизвестности. И только надежду и веру, что это все скоро закончится", - пишет Соня.

Стужук отмечает, что ей приходится строить жизнь заново, но она все равно продолжается: "Знаете, как бы ни хотелось иногда опустить руки… В моем случае я просто не имею права".

Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал все это время. Сейчас Соня вместе с любимым в Риге.

"Это, пожалуй, самое весомое, что все это время помогало мне вывозить это все. В Киеве все еще остаются мои родители и близкие люди. Молюсь за них каждый день. Но большинство моих друзей также уехали "в никуда".

Я снова живу обычной семейной жизнью. Без нянь, садиков, горничных, бабушек и дедушек. Готовлю, убираю, стираю, разнимаю детей по 100 раз на день. Так жизнь повернулась".

Напомним, в октябре 2020 года украинский инфлюенсер, фитнес-энтузиаст и отец троих детей Дмитрий Стужук скончался от осложнений, вызванных Covid-19. Его вдова София Стужук, тоже популярный блогер, нашла новую любовь - это мужчина из Риги.