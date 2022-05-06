Фото ⟩ Для посетителей открылся исторический павильон Агенскалнского рынка

До 70 фермеров и домашних производителей будут торговать на первом этаже обновленного павильона.

На Агенскалнском рынке можно встретить как известных, так и молодых производителей. Например, впервые в Пардаугаве можно будет посетить Valmiermuižas alus vēstniecība, молочные продукты будут представлены производителем Straupes piens, свежий хлеб можно будет приобрести в пекарнях Lāči и Grauda spēks.

Часы работы павильона - с 8:00 до 19:00 со вторника по субботу и с 9:00 до 15:00 по воскресеньям и понедельникам. На втором этаже кафе будут работать ежедневно до 23:00.

Галерея: Отреставрированный павильон Агенскалнского рынка

На Агенскалнском рынке также будет работать "Молодежная станция" при поддержке Swedbank - инновационный образовательный центр и среда сотрудничества для молодежи, где на междисциплинарных мероприятиях можно встретиться с представителями различных отраслей, ознакомиться с возможностями, предлагаемыми современными профессиями, приобрести новые знания и навыки.

Рынок также участвует в проекте ЕС Horizon 2020 IN-HABIT, который способствует устойчивому развитию через рынок как центральное соседство. Также в проекте предусмотрена кухня совместного творчества, где будут проходить образовательные мероприятия по здоровому образу жизни и экологическому сознанию.

Ранее уже сообщалось, что в конце 2017 года стало известно, что здание рынка будет закрыто из-за плохого технического состояния. Несмотря на возражения жителей, с 1 января 2018 года здание рынка было недоступно для посетителей.

Рынок был передан департаменту имущества Рижской думы в феврале 2018 года, а в мае компания SIA Kalnciema Street, которая управляет кварталом Калнциемс, приобрела право аренды Агенскалнского рынка и прилегающей территории на следующие 30 лет.

В декабре 2018 года компания начала реконструкцию исторического здания Агенскалнского рынка. Рынок восстановлен за счет арендатора.