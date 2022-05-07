Более 70% старшеклассников пробовали сигареты

Все опрошенные подростки согласились с тем, что классические сигареты вредны для здоровья, тем не менее они пробовали их курить. 15% признались, что курят сигареты довольно регулярно, а иногда на тусовках - каждый второй.

В то же время 35% из тех, кто пробовал курить, прекратили это делать.

Как отметила инициатор движения "Дети Латвии без сигарет" Ивета Зиемеле, подростки наиболее подвержены риску зависимости, так как чаще пробуют что-то новое. Основная мотивация попробовать сигареты - стремление соответствовать определенным стандартам в молодежных компаниях или имитировать своих родителей, которые курят.

В то же время появляется больше интереса к альтернативам классическим сигаретам. "Классические сигареты к молодежи чаще переходят "в наследство" от родителей - кто-то из родителей курит дома, и ребенок эту традицию приносит в молодежную компанию. Опыт показывает, что часть детей пробовала курить уже в младших классах - даже в начальной школе", - отмечает Зиемеле.

Рост популярности альтернатив традиционному курению дети объясняют тем, что они, по их мнению, менее вредны для здоровья, не вызывают неприятного запаха и не причиняют вреда окружающим, а также такое курение можно успешнее скрыть в школе.

Опрос проводился в апреле этого года, в нем приняли участие 586 школьников в возрасте от 16 до 18 лет из 14 средних и профессиональных школ.