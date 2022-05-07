Окончена эвакуация женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали"
Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о том, что эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе завершена.
Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о том, что эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе завершена.
"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" были эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала Верещук в своем Telegram-канале.
Она не уточнила, остаются ли еще на территории "Азовстали" какие-либо гражданские лица.
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