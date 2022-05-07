Окончена эвакуация женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали"

"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" были эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

Она не уточнила, остаются ли еще на территории "Азовстали" какие-либо гражданские лица.