Сб, 7.05.2022
С самого начала войны страны Балтии первыми поддержали Украину и оружием, и дипломатией. Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

Окончена эвакуация женщин, детей и пожилых людей из "Азовстали"

Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. ФОТО: UNIAN

Вице-премьер Украины, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о том, что эвакуация мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе завершена.

"Приказ президента выполнен: все женщины, дети и пожилые люди из "Азовстали" были эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена", - написала Верещук в своем Telegram-канале.

Она не уточнила, остаются ли еще на территории "Азовстали" какие-либо гражданские лица.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back