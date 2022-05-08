Луганские власти сообщают о десятках погибших при попадании бомбы в школу

Он также заявляет, что из-под завалов эвакуировали 30 человек, среди них семь раненых, пишет УНИАН.
"Скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли", - предполагает Гайдай.
О попадании авиабомбы в школу, в которой находились мирные жители, Гайдай сообщил накануне вечером.
Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) в субботу, 7 мая, сообщала только о двух погибших.
"Произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 кв. м. В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены два человека, - говорилось в сообщении. - Изъяты тела двух погибших. Число возможных жертв уточняется".
По оценке украинских властей, в школе могли находиться около 90 человек.
Минобороны России не комментировало заявление украинских властей о падении бомбы на школу в Луганской области.
Напомним, в условиях военного времени невозможно проверить даже официальные заявления сторон.
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