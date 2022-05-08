Луганские власти сообщают о десятках погибших при попадании бомбы в школу

Луганщина: росіяни скинули авіабомбу на школу, де ховалось майже 100 людей https://t.co/svS1jRNZHc pic.twitter.com/hwMiscshVm — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 7, 2022

Он также заявляет, что из-под завалов эвакуировали 30 человек, среди них семь раненых, пишет УНИАН.

"Скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли", - предполагает Гайдай.

О попадании авиабомбы в школу, в которой находились мирные жители, Гайдай сообщил накануне вечером.

Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) в субботу, 7 мая, сообщала только о двух погибших.

"Произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 кв. м. В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены два человека, - говорилось в сообщении. - Изъяты тела двух погибших. Число возможных жертв уточняется".

По оценке украинских властей, в школе могли находиться около 90 человек.

Минобороны России не комментировало заявление украинских властей о падении бомбы на школу в Луганской области.

Напомним, в условиях военного времени невозможно проверить даже официальные заявления сторон.