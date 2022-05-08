Вс, 8.05.2022
Так получилось, что в 39 лет у меня началась другая жизнь. У меня появились два дома, и до сих пор, когда я говорю "дома", это значит, что и в Даугавпилсе, и на Мальте. Анастасия Орешникова, учительница
Анастасия Орешникова, учительница

Луганские власти сообщают о десятках погибших при попадании бомбы в школу

В результате авиаудара по школе в поселке Белогоровка в Луганской области, по предварительным данным, могли погибнуть 60 человек, утверждает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, пишет Русская служба BBC.

Он также заявляет, что из-под завалов эвакуировали 30 человек, среди них семь раненых, пишет УНИАН.

"Скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли", - предполагает Гайдай.

О попадании авиабомбы в школу, в которой находились мирные жители, Гайдай сообщил накануне вечером.

Пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины (ГСЧС) в субботу, 7 мая, сообщала только о двух погибших.

"Произошло попадание в здание школы с последующим возгоранием на площади около 300 кв. м. В 20:12 пожар ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены два человека, - говорилось в сообщении. - Изъяты тела двух погибших. Число возможных жертв уточняется".

По оценке украинских властей, в школе могли находиться около 90 человек. 

Минобороны России не комментировало заявление украинских властей о падении бомбы на школу в Луганской области.

Напомним, в условиях военного времени невозможно проверить даже официальные заявления сторон.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back