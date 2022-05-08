"Я хорошая католичка. Клянусь!": Мадонна просит папу римского о встрече

Мадонна, которая недавно якобы рассталась со своим молодым бойфрендом, обратилась к папе римскому с просьбой о встрече.

Напомним, что Мадонна часто использует в своих шоу, творчестве и образах атрибуты и символы католической церкви. Сейчас звезда попросила пересмотреть отношение к ее "кощунственному" поведению и сказала, что хотела бы получить второй шанс и все исправить.

"Я хорошая католичка. Клянусь! Прошло несколько десятилетий с момента моей последней исповеди. Можно ли как-нибудь встретиться, чтобы обсудить важные дела? Меня отлучали от церкви три раза. Это не кажется справедливым", - написала звезда в Twitter.

Мадонна заметила, что теперь она даже не ругается матом.

Напомним, Ватикан не раз осуждал творчество Мадонны. Впервые это произошло после премьеры клипа Like a Prayer в 1989 году. В музыкальном ролике певица соблазняла темнокожего Иисуса, на кадрах видео горели кресты. После его даже запретили на государственном телевидении в Италии.

Видео: Madonna - Like a Prayer

Следующим шагом стало осуждение Мадонны после шоу в 2006 году в Риме. Во время выступления певица в терновом венке была "распята" на сцене. Тогда кардинал Эрсилио Тонини от имени папы Бенедикта XVI заявил, что "королева поп-музыки" зашла "слишком далеко", назвав выступление "кощунственным". В церкви это посчитали провокацией.

Но это осуждение не остановило Мадонну. В 2008 году она на очередном концерте в Риме посвятила песню Like a Virgin ("Как девственница") папе римскому Бенедикту XVI: "Я посвящаю эту песню папе римскому, потому что я - Божье дитя и вы тоже".

Отметим, что ни Ватикан, ни действующий понтифик Франциск на предложение Мадонны о встрече пока не ответили.