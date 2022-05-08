В мире начинает заканчиваться песок

На прошлой неделе Программа ООН по окружающей среде опубликовала новый отчет с рекомендациями, как избежать песчаного кризиса. Сообщение следует за отчетом 2019 года, в котором говорится, что о песчаном кризисе забыли.

"Чтобы добиться устойчивого развития, нам необходимо радикально изменить то, как мы производим, создаем и потребляем продукты, инфраструктуру и услуги.

Мировые запасы песка не безграничны, и мы должны использовать их с умом", - пишет Паскаль Педуци, один из авторов доклада.

Кажется, что песок есть везде: под ногами, в стенах вокруг нас и даже в наших карманах. Самый важный ингредиент в производстве цемента? Песок. Что такое стекло? Расплавленный песок. Важный компонент кремния? Песок. Именно поэтому потребность в песке настолько огромна, что мы уже добрались до пляжей и русел рек.

Большая часть песка формировалась в горах на протяжении сотен тысяч лет и в конечном итоге оказалась в океанах и на пляжах. Конечно, песок играет в природе большую роль, чем наше удовольствие и служение в качестве строительного материала. Песок помогает поддерживать здоровую естественную среду для многих видов животных, а также защищает от эрозии.

По мере развития мира песчаный бизнес только растет. Китай, например, использует гораздо больше песка, чем любая другая страна в мире. Из-за песка маленькие острова на юго-востоке Китая полностью уничтожены. Песчаный кризис наступил, и в ближайшее время он не закончится.