Вс, 8.05.2022
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Мария Машкова, актриса

В Рейкьявике три новые улицы будут названы в честь стран Балтии

ФОТО: Pixabay

Мэрия столицы Исландии Рейкьявика решила назвать три новые улицы в честь Эстонии, Латвии и Литвы, сообщила на этой неделе исландская газета Morgunblaðið.

Улицы в честь стран Балтии будут находиться в новом районе, который планируется построить на востоке Рейкьявика.

Исландия была первой страной, которая в 1991 году признала независимость стран Балтии.

В мэрии Рейкьявика отметили, что во всех столицах стран Балтии есть улицы и площади, названные в честь Исландии, и Рейкьявик хочет ответить дружественным шагом.

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