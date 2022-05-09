9 мая правоохранительные органы будут работать в соответствии со специальным планом

Для контроля за порядком в Даугавпилсе и Латгальском регионе Госполиция привлекла дополнительны ресурсы из Риги и других региональных управлений полиции. В других городах и микрорайонах столицы сегодня также будет больше полиции.

Полиция будет следить за тем, чтобы не использовались стилизованная форма, георгиевские ленточки, символы "Z" и "V", которые российская армия использует в Украине, а также другие символы, прославляющие и оправдывающие войну. Полиция предупреждает, что использование флагов России, флагов так называемых Донецкой и Луганской народной республик или просто флагов красного цвета сегодня также будет расцениваться как символика в поддержку российской агрессии.

Галерея: Огороженный памятник в Пардаугаве

Госполиция сообщает, что при выявлении противозаконных действий инструменты совершения административных правонарушений могут быть изъяты и даже конфискованы в соответствии с законом об административной ответственности, в том числе автомобили.

В этом году 9 и 10 мая по всей Латвии запрещено также использование пиротехнических изделий.

Полиция напоминает, что за противозаконные действия, прославление войны и агрессии, хулиганство могут грозить и административная, и уголовная ответственность.

Движение, остановка и стоянка транспорта на улицах вокруг парка Победы в Риге сегодня будут ограничены, поэтому полиция призывает людей, ежедневные маршруты которых пролегают в направлении парка, заблаговременно выбрать другой маршрут. С ограничениями необходимо считаться и возле Саласпилсского мемориала.

Голубева: Полиция будет дежурить вблизи памятников советских лет и в Риге, и в других местах

Сегодня полиция будет дежурить вблизи памятников советских лет и в Риге, и в других местах Латвии, сообщила в "Twitter" министр внутренних дел Мария Голубева.

Она напомнила, что 9 мая в Латвии отмечается день памяти жертв войны в Украине. "Я призываю не ходить на мероприятия, на которых может быть выражена поддержка России в войне против Украины", - написала министр.

Как указала Голубева, каждый должен понимать, что в этом году ситуация иная и участие в праздновании 9 мая может быть использовано российской пропагандой.

Министр напомнила, что доступ к памятнику в парке Победы ограничен, а Государственная полиция будет следить за передвижением людей, используя для организации потоков барьеры.

"Полиция будет присутствовать не только в Риге, но и в других местах Латвии, где люди могут собираться у памятников, установленных в советское время", - сказала министр.

СГБ провела превентивные беседы

Служба государственной безопасности (СГБ) ранее заявила, что 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации, и правоохранительные органы провели превентивные беседы с десятками прокремлевски настроенных лиц.

СГБ призывает население сегодня не приходить к памятнику советским воинам в парке Победы и другим памятникам, прославляющие оккупацию Латвии.