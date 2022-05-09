В России хакеры в описании телеканалов на Smart TV разместили антивоенные сообщения

"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", - говорится в сообщении, появившемся на разных каналах. Например, такую надпись видел пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелеком", владельцы медиаплееров Winx.

Как пишет "Медуза", согласно одной из версий, взломан был встроенный плеер телевизоров Smart TV.

Такая же надпись появилась и в описании программ "Яндекс.Телепрограмма", однако позже она исчезла.

"Медуза" сообщает, что утром 9 мая хакерской атаке подвергся и видеосервис Rutube - сайт перестал открываться. Около 8 часов утра представители Reutube сообщили, что "инцидент локализован", однако сайт к тому времени работу так и не возобновил.

После вторжения России в Украину 24 февраля хакеры неоднократно взламывали сайты российских СМИ и государственных органов, публикуя на них антивоенные сообщения и изображения.