В России хакеры в описании телеканалов на Smart TV разместили антивоенные сообщения
9 мая российские владельцы телевизоров Smart TV столкнулись с проблемой - в описаниях телеканалов и передач появилась антивоенная надпись.
9 мая российские владельцы телевизоров Smart TV столкнулись с проблемой - в описаниях телеканалов и передач появилась антивоенная надпись.
"На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне", - говорится в сообщении, появившемся на разных каналах. Например, такую надпись видел пользователи МТС ТВ, НТВ-плюс, "Ростелеком", владельцы медиаплееров Winx.
Как пишет "Медуза", согласно одной из версий, взломан был встроенный плеер телевизоров Smart TV.
Такая же надпись появилась и в описании программ "Яндекс.Телепрограмма", однако позже она исчезла.
"Медуза" сообщает, что утром 9 мая хакерской атаке подвергся и видеосервис Rutube - сайт перестал открываться. Около 8 часов утра представители Reutube сообщили, что "инцидент локализован", однако сайт к тому времени работу так и не возобновил.
После вторжения России в Украину 24 февраля хакеры неоднократно взламывали сайты российских СМИ и государственных органов, публикуя на них антивоенные сообщения и изображения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!