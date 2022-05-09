Украина получила 32 тысячи запросов на поиск российских солдат

Андрусив указал, что в начале марта поступило много обращений, но сейчас нельзя сказать, что они поступают массово. Скорее, такие просьбы стали обычным явлением.

"Действительно, на нашу горячую линию, созданную специально для граждан России, поступило около 12 000 звонков, возможно, даже больше, и мы получили более 20 000 обращений от специального бот-приложения Telegramm на канале "Найди своего", - сказал Андрусив.

"Мы даже часто звоним и спрашиваем, почему, например, вы это пишете нам, почему вы не можете спросить своих людей, а они говорят, что им врут", - говорит Андрусив.

"То есть такое понимание есть. И учитывая масштабы таких [запросов], я думаю, что на самом деле это понимание очень сильно растет в РФ, просто не выражено, как в Советском Союзе", - сказал Андрусив.

Отвечая на вопросы, которые россияне задают в МВД о том, чего они хотят от украинских властей, он сказал, что эти люди оставляют контакты своих солдат - искомого мужа, сына, брата о которых у них нет информации.