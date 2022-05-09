Франция скептически относится к вступлению Украины в Евросоюз

При нынешних правилах вступления в ЕС процесс может занять для Украины несколько лет, а на самом деле даже несколько десятилетий, заявил Макрон в своем выступлении, в котором также призвал к изменению структуры ЕС.

"Мы все прекрасно понимаем, что процесс присоединения займет годы, а по правде говоря, возможно, и несколько десятилетий. Такова реальность, если, конечно, мы не решим смягчить стандарты для кандидатов. И не пересмотрим наш подход к единству Европы", - сказал президент Франции.

Макрон призвал ЕС найти "новое пространство для политического сотрудничества" в сфере безопасности, энергетики и транспорта со странами, не входящими в ЕС, сославшись на усилия Украины по вступлению в ЕС в качестве примера предложения по смягчению правил.

Еще до выступления Макрона председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит первый ответ на свою заявку на членство в ЕС в июне.

Официальными странами-кандидатами в ЕС в настоящее время являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция. Правда, переговорный процесс о присоединении может растянуться на годы.

Молдова и Грузия также подали официальные заявки на членство в ЕС после вторжения России в Украину.