Фото ⟩ Памятник Свободы в цветах украинского флага
Сегодня, 9 мая, с 21:00 до 1:00 ночи в память о погибших в Украине памятник Свободы будет подсвечен цветами украинского флага, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.
Сегодня, 9 мая, с 21:00 до 1:00 ночи в память о погибших в Украине памятник Свободы будет подсвечен цветами украинского флага, сообщили агентству LETA в Госканцелярии.
В других столицах Евросоюза цветами украинского флага также будут выделены важнейшие символы этих стран, правительственные здания и другие важные объекты.
В этом году 9 мая, День Европы, отмечается тихо, в связи с войной России против Украины.
Сегодня Латвия отмечает День памяти жертв и погибших в Украине, чествуя украинский народ и солдат, погибших и погибших в результате военной агрессии, начатой Россией.
Освещение Памятника Свободы поддерживает Рижское самоуправление.
Галерея: Памятник Свободы в цветах украинского флага
Видео: Памятник Свободы в цветах украинского флага
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