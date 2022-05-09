Фото ⟩ Памятник Свободы в цветах украинского флага

В других столицах Евросоюза цветами украинского флага также будут выделены важнейшие символы этих стран, правительственные здания и другие важные объекты.

В этом году 9 мая, День Европы, отмечается тихо, в связи с войной России против Украины.

Сегодня Латвия отмечает День памяти жертв и погибших в Украине, чествуя украинский народ и солдат, погибших и погибших в результате военной агрессии, начатой ​​Россией.

Освещение Памятника Свободы поддерживает Рижское самоуправление.

Галерея: Памятник Свободы в цветах украинского флага

Видео: Памятник Свободы в цветах украинского флага