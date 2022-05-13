10 мая в рижском кинотеатре Splendid Palace прошел стендап-вечер Данилы Поперечного. В зале был полный аншлаг. Среди зрителей были замечены популярные в Латвии блогеры, а также российский шоумен и комик Александр Гудков, находящийся сейчас в Риге.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

"Понимаю, что русский, который будет помогать Украине, воспринимается немного двояко", - начал свой вечер Данила Поперечный, добавив, что это не совсем стендап. Он назвал мероприятие "спецвыступлением".

Данила Поперечный шутливо заметил, что он уже не совсем трезв, а потому если в зале останутся недовольные, то они могут смело оформлять возврат билетов. Он еще раз указал, что все деньги, собранные в этот вечер, будут направлены на поддержку украинских беженцев.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

"По дороге в Ригу меня задержали на границе", - интригующе продолжил Данила. Он пояснил, что старается не распространяться в РФ о том, что дает концерты в поддержку Украины, а потому до конца не понимал, что ему говорить латвийским таможенникам. Заминку вызвало то, что он пытался объяснить сотруднице латвийской погранохраны, что не является безработным, а профессия комика может приносить заработок.

"Когда 24 февраля началась война, то настроение у всех испортилось. Я улетел в жесткую депрессию", - признался Даня залу. С его слов, он думал, что что-то должно начаться, но никак не ожидал, что это будет полномасштабная война.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Данила Поперечный указал, что происходящее его касается напрямую не просто потому, что он учился в Киеве - у него там живут мама и младший брат. За несколько дней до начала войны он уговаривал маму, чтобы она съездила в гости к бабушке. "Она выехала за 5 часов до начала вторжения", - сказал он.

"Было очень тяжело - потому что меня очень многое связывает с Украиной - смотреть, как бомбы туда летят..." - признался Даня, добавив, что в это время, чтобы себя как-то отвлечь, он фиксировал все вещи, которые его могли рассмешить.

На протяжении всего вечера Данила подчеркивал, что сказанное им - это как движение "по тонкому льду", ведь некоторые его высказывания могут в России попасть под статью. Но комик не переставал об этом шутить. Он отмечал, что на протяжении длительного времени испытывает страх. Это состояние уже порядком надоело ему и стало практически привычным.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Поперечный часто обращался в зал, много общался с аудиторией. Спрашивал, есть ли в зале беженцы из Украины. Пытался шутить, стараясь как-то выдерживать баланс.

Данила рассказал, что в момент, когда он покинул Россию, ему пришлось узнать, что такое криптовалюта, и научиться ее покупать в Сети. Дело в том, что, когда он улетел в ОАЭ, начались проблемы с российскими платежными картами. Он пытался снять деньги в банкомате, но тот его карту "съел". Тогда ему пришлось обратиться к криптовалюте.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

"Мы уехали из страны не потому, что подумали, что все, а из-за страха. Потому что тревожность набрала какие-то нереальные обороты", - объяснил Поперечный, признавшись, что ему поступило несколько телефонных угроз.

Первые дни в Дубае ему было не по себе. Он был подавлен и расстроен, хотя у него там были друзья, которые его пытались отвлечь. Солист Little Big водил его по клубам и пытался как-то развеселить, тем более что у Дани как раз был день рождения.

"Есть какой-то лимит страха и стресса. Невозможно все время сидеть и унывать", - указал Данила.

В завершение вечера стендапер признался, что ему нравится в Латвии, а в зале собралась потрясающая публика. О переезде в нашу страну он еще не думал, но ему понравились наши плакаты с Владимиром Путиным напротив посольства РФ.

ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

Галерея: Стендап Данилы Поперечного