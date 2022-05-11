"У Голубевой русское имя, но странная позиция" - российская пропаганда о произошедшем 10 мая

В Латвии доступ к государственным СМИ России заблокирован. Однако, судя по информации агентства LETA, утром 11 мая во всех крупнейших государственных СМИ были показаны сюжеты о событиях в Риге 10 мая, когда сотни людей отправились повторно возложить цветы к памятнику в парке Победы.

Руководство Государственной полиции уже предупреждало, что те, кто придет к памятнику в Пардаугаве, станут "актерами" сюжетов кремлевской пропаганды.

Все сюжеты очень похожи, их основное послание: воспоминания о Великой Отечественной войне будут жить и никому, в том числе и власти Латвии, не удастся их погасить.

Возлагающие цветы и поющие песни называются в сюжетах "жителями Латвии и Риги", особенно подчеркивается, что среди собравшихся есть молодежь. Эти обстоятельства пропагандисты пытаются преподать так, что якобы молодое поколение понимает, что в школах учат "неправильной" интерпретации истории о тоталитаризме в прошлом и настоящем.

Заблокированный в Латвии телеканал "Первый канал Европа" (1TV) посвятил случившемуся более 15 минут репортажа, подчеркнув, что произошедшее в Риге - это самое важное в контексте последних дней. Кадры с цветами, собранными трактором, называли "абсолютным свинством". В репортаже очень много использовались видео из социальных сетей о событиях рядом с памятником 10 мая, особенно ночью, когда собравшиеся пели военные песни. В передаче выразили уверенность в том, что собравшиеся у памятника являются "настоящими храбрецами и реальным сопротивлением", а возвращение цветов - "нашей победой, победой спецоперации, победой наших ценностей".

"Это люди, которые в этой стране, обойдусь без эпитетов, нашли в себе силы и мужество прийти и сделать это. Также следует учитывать, сколько там молодых людей, которые поют "Катюшу", - сказал ведущий передачи.

В сюжетах нескольких телеканалов была выражена гордость за то, что участники акции не расходились до поздней ночи и пели военные песни. Это основано на одном и том же видео, доступном в социальных сетях.

Ведущие программы 1TV сегодня утром побеседовали с журналистом пророссийского СМИ Sputnik Андреем Татарчуком, который утверждал, что в Латвии два дня отмечается именно День Победы, но не упоминается оккупация или погибшие в Украине.

"Создаются искусственные нарративы, что это связано с оккупацией, Украиной. На самом деле это связано с воспоминаниями о том, что был побежден нацизм," - заявил Татарчук, одновременно критикуя то, что в Латвии победа над нацизмом называется началом новой оккупации.

Особое внимание российская пропаганда обратила и на интервью министра внутренних дел Марии Голубевой на Латвийском телевидении, где она сказала, что памятник, сделав это юридически корректно, нужно демонтировать. На телеканале REN TV International сообщили, что латвийская власть начала "абсурдную борьбу со всем, что напоминает о Дне Победы". Слова Голубевой также называют "скандальным сообщением". В сюжетах рассказывается, что в Латвии в этом году запрещено празднование 9 мая, а 10 мая собравшиеся жители "отказались покинуть территорию даже после прибытия полиции".

В свою очередь на другом канале, обсуждая сказанное Голубевой, акцентируют внимание на том, что у нее "русское имя, русская фамилия", но ее позиция - странная. Эта позиция, как считают руководители передачи, была выражена "с опущенными глазами".

Российские СМИ пытаются создать уверенность в том, что снос памятника приведет к очень серьезному гражданскому конфликту, особенно напоминая о событиях 15-летней давности в Таллинне - "бронзовой ночи", когда из Старого города Таллинна был убран памятник советским солдатам - так называемый Бронзовый Алеша. В то время погиб один из протестующих - гражданин России, которого раздавил другой протестующий. В то же время СМИ Кремля лгут, что тогда погибло несколько человек.

В сюжетах также были применены фразы о марширующих в Латвии "последователях Waffen SS" и другие традиционные выдумки российской пропаганды.