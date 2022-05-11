Официальное заявление Кришьяниса Кариньша в связи с событиями в парке Победы

Латвия является демократическим, независимым и правовым государством, в котором ее жители имеют право чувствовать себя полностью защищенными при высказывании своей гражданской, демократической и патриотической позиции.

Прославление оккупации Латвии и недемократических режимов, оправдание и популяризация военных преступлений не допускаются ни в какой форме, ни в одной среде и ни в какую дату. Миссия правоохранительных учреждений заключается в обеспечении общественного порядка и правомерности согласно описанным в Конституции демократическим ценностям и уважению к латвийскому государству.

Обеспечение общественного порядка не должно происходить за счет ограничения демократических и подтверждающих государственность Латвии ценностей. Жители Латвии, патриоты Латвии, защитники ее государственности в своей стране должны быть уверены в том, что их демократические права будут полностью уважены и обеспечены.

Говоря о событиях последних дней, сейчас решающее время, когда намного ярче видны наши несовершенства, угрозы и совместно решаемые задачи, чтобы жить в безопасной, развитой и демократической стране. Наше будущее не может быть построено на основе некомпетентности государственного управления, политического оппортунизма или стимулированных внешне конфликтов, нашим будущим является уважительная демократия.

Принимая во внимание вышесказанное и события последних дней, я поручил министру внутренних дел Марии Голубевой:

1) Срочно подготовить информацию о предупреждении и предотвращении нарушений нормативных актов сторонниками российской агрессии, а также о запланированных и реализованных мерах, чтобы лица, виновные в нарушениях, понесли предусмотренную законом ответственность.

2) Незамедлительно проинформировать о плане мер по обеспечению общественного порядка в связи с будущими решениями по демонтажу памятника в парке Победы.