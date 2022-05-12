После уборки цветов работники Rīgas meži начали получать угрозы
Сотрудники предприятия Rīgas meži после уборки цветов у памятника Победы начали получать угрозы физической расправы с ними, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Сотрудники предприятия Rīgas meži после уборки цветов у памятника Победы начали получать угрозы физической расправы с ними, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
С 10 мая угрозы были направлены против муниципального предприятия Rīgas meži, сотрудники которого, убирая территорию парка Победы, утром 10 мая собрали возложенные цветы.
В связи с возросшими угрозами в среду, 11 мая, Rīgas meži наняло дополнительную охрану. Как предприятие, так и отдельные сотрудники обратились с заявлениями в Госполицию, сообщил представитель предприятия, исполнительный директор Риги Янис Ланге.
"Как устно звонили и терроризировали работников, так и в письменном виде угрозы попадают к нашим работникам. Нам важна нулевая толерантность, поэтому призываем обращаться в правозащитные структуры во всех таких случаях", - отметил Ланге.
Госполиция подтвердила, что от Rīgas meži было получено заявление и начата ведомственная проверка.
Напомним, как пояснили на предприятии, цветы у памятника в Пардаугаве убрали в связи с тем, что в понедельник в течение дня они завяли, а ночью - замерзли.
"Ночью были заморозки. В договоре указано, что территорию нужно убирать оперативно. С утра еще раз проведем работы по уборке. В жаркое время цветы вянут, а ночью они замерзают", - пояснили 10 мая на предприятии.
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