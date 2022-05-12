После уборки цветов работники Rīgas meži начали получать угрозы

С 10 мая угрозы были направлены против муниципального предприятия Rīgas meži, сотрудники которого, убирая территорию парка Победы, утром 10 мая собрали возложенные цветы.

Сообщается, что угрозы физической расправы были выражены как по электронной почте, так и во время звонков на прямые номера телефона работников.

В связи с возросшими угрозами в среду, 11 мая, Rīgas meži наняло дополнительную охрану. Как предприятие, так и отдельные сотрудники обратились с заявлениями в Госполицию, сообщил представитель предприятия, исполнительный директор Риги Янис Ланге.

"Как устно звонили и терроризировали работников, так и в письменном виде угрозы попадают к нашим работникам. Нам важна нулевая толерантность, поэтому призываем обращаться в правозащитные структуры во всех таких случаях", - отметил Ланге.

Госполиция подтвердила, что от Rīgas meži было получено заявление и начата ведомственная проверка.

Напомним, как пояснили на предприятии, цветы у памятника в Пардаугаве убрали в связи с тем, что в понедельник в течение дня они завяли, а ночью - замерзли.

"Ночью были заморозки. В договоре указано, что территорию нужно убирать оперативно. С утра еще раз проведем работы по уборке. В жаркое время цветы вянут, а ночью они замерзают", - пояснили 10 мая на предприятии.