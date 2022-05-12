Психология ⟩ Мы все устали от войны

Наверняка вы, как и я, не раз становились свидетелями ситуации, когда какая-нибудь мама, уставшая от капризов своего ребенка, срывается на крик. Она переполнена раздражением, она больше не может терпеть истерику своего ненаглядного чада. Она понимает, что это неправильно, непедагогично - кричать на ребенка. Просто она очень устала. Виноват ли ребенок, что это так? Хочет ли он намеренно сделать маме плохо? Скорее всего, он просто устал или голоден, хочет поддержки.

Любой из нас, когда накапливается усталость и невозможность повлиять на ситуацию, через какое-то время начинает чувствовать раздражение, гнев и желание прервать контакт с "источником раздражения". Если взглянуть на ситуацию с войной в Украине, мы с вами попадаем в похожую ситуацию. Это "плач ребенка", который невозможно игнорировать. Два месяца мы являемся свидетелями жутких событий, от которых страшно и бессильно. Многие надеялись, что война закончится быстро, что нужно просто потерпеть, приложить усилия. Мы надеялись на спринт, но столкнулись с марафоном.

Вспомните, сколько эмоций, энергии поднялось, когда стало известно про вторжение в Украину? Сравните с тем, что вы сейчас чувствуете, когда читаете социальные сети или новости, где говорят про войну? Я знаю многих, кто ощущает или сочувствие, или раздражение, или тревогу. Но все чаще я слышу именно про усталость.

Постоянно испытывать большое количество негативных чувств - утомительно для любой психики. А наша психика - умная и, чтобы себя защитить, адаптируется к существованию в режиме "военного времени". С одной стороны, это отличная новость для нашего здоровья. Но проблема в том, что ребенок "не перестал плакать". Война по-прежнему идет, люди продолжают гибнуть, новая волна вынужденных военных беженцев спасает свои жизни и устремляется в Евросоюз, потребности в гуманитарной и военной помощи продолжают расти.

И любой спортсмен знает, что подход, который приведет к успеху во время спринта, не подходит для марафона. С механизмами психики ровно та же история, и нам обязательно нужно адаптироваться к тому, что проблемы, связанные с войной, не решаются быстро и будут требовать внимания еще продолжительное время. Нам нужно помочь психике справляться со стрессом.

Как продолжать жить, не вытесняя происходящее в реальности, и не позволить усталости вытеснить человечность Важно продолжать жить, не игнорируя тему войны. Как бы больно это ни было, нужно разрешить войне быть частью нашей жизни. Точнее - заметить, что война уже стала частью нашей жизни в той или иной степени. Для кого-то фоном и неприятным препятствием, а для кого-то настоящей трагедией, полной горя и утраты. Реальность - она есть, хотим мы того или нет. При этом также важно давать возможность психике восполнять свои ресурсы. Подумайте, какие типы отдыха позволяют вам восстанавливаться лучше всего. Помните, психика все равно найдет способ восполнить свои ресурсы, позволите вы это или нет. Если не "по-хорошему", она возьмет "по-плохому". Например, через болезнь. Сбалансируйте энергозатраты и отдых. Если вы много тратите энергии, подзарядка тоже должна быть долгой и желательно разнообразной. Если вы не привыкли получать поддержку от других людей или от специалиста - сейчас отличный повод попробовать, как это бывает. Не лишайте окружающих вас людей возможности проявить свою человечность, свою поддержку по отношению к вам. Ведь помогать и быть полезным - это тоже очень важно. Как минимум нужно вводить ограничения на трату своих психологических ресурсов. Сколько времени для мониторинга новостей достаточно для того, чтобы понимать ситуацию?