Вс, 15.05.2022
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Игорь Терехов, мэр Харькова

Пуце: "Для развития/За!" поддерживает Голубеву

Юрис Пуце ФОТО: Paula Čurkste/LETA

"Для развития/За!" продолжает поддерживать Марию Голубеву ("Для развития/За!") на посту министра внутренних дел и считает требование Национального объединения (НО) отставки министра крайне неконструктивным и дестабилизирующим шагом, заявил председатель фракции "Для развития/За!" (ДРЗ) в Сейме Юрис Пуце.

НО требует от премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") отстранения Голубевой. В случае невыполнения требования НО обязалось принять решение о выходе из правительства и коалиции.

Теперь "Для развития/За!" примет решение о дальнейших действиях и обязательно будет просить проведения консультаций с премьер-министром, сказал Пуце. В настоящее время Кариньш находится с визитом в Канаде, где планирует пробыть до пятницы.

Как сообщалось, парламентская фракция и правление Национального объединения (НО) решили потребовать от премьер-министра Кришьяниса Кариньша увольнения министра внутренних дел Марии Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у советского памятника в Пардаугаве, сообщила представитель НО Лайма Мелкина.

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