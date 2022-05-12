Пуце: "Для развития/За!" поддерживает Голубеву

НО требует от премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") отстранения Голубевой. В случае невыполнения требования НО обязалось принять решение о выходе из правительства и коалиции.

Теперь "Для развития/За!" примет решение о дальнейших действиях и обязательно будет просить проведения консультаций с премьер-министром, сказал Пуце. В настоящее время Кариньш находится с визитом в Канаде, где планирует пробыть до пятницы.

Как сообщалось, парламентская фракция и правление Национального объединения (НО) решили потребовать от премьер-министра Кришьяниса Кариньша увольнения министра внутренних дел Марии Голубевой в связи с ситуацией 9 и 10 мая у советского памятника в Пардаугаве, сообщила представитель НО Лайма Мелкина.