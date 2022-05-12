Вс, 15.05.2022
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Лия Ахеджакова, актриса

Национальное объединение требует отставки Голубевой или обещает уйти из коалиции

Глава МВД Мария Голубева ФОТО: Ieva Leiniša / LETA

Парламентская фракция и руководство Национального объединения (НО) решили потребовать у премьер-министра Кришьяниса Кариньша освободить от должности главу МВД Марию Голубеву в связи с ситуацией 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве, сообщает агентство LETA.

Национальное объединение в сообщении отмечает - если премьер и партнеры по коалиции не примут во внимание мнение НО, правление партии не видит возможности продолжать работу в этом правительстве и примет решение об отзыве своих министров.

"То, что каждый лояльный к Латвии человек был вынужден испытать в своей стране 9 и 10 мая, неприемлемо. Мы не можем считать это будничной случайностью, политическая ответственность за которую ограничивается символической критикой и обещанием исправиться",

- сообщил лидер Национального объединения, председатель парламентской фракции Райвис Дзинтарс. По его словам, нужно сделать все необходимое, чтобы ситуация не повторилась.

По сообщению пресс-секретаря Кариньша Сандриса Сабаевса, премьер-министр находится в столице Канады Оттаве, где сейчас ночь, поэтому дальнейшие решения будут приняты, когда в Канаде наступит день.

Напомним, Кариньш потребовал у Голубевой срочно подготовить и передать на рассмотрение правительству информацию о предупреждении и предотвращении нарушений нормативных актов сторонниками российской агрессии, а также о запланированных и реализованных мерах, чтобы лица, виновные в нарушениях, понесли предусмотренную законом ответственность.

Также он потребовал незамедлительно проинформировать о плане мер по обеспечению общественного порядка в связи с будущими решениями по демонтажу памятника в парке Победы.

В сообщении ничего не было сказано о возможном требовании отставки министра, о чем в обществе говорили как о необходимых действиях со стороны премьера.

Голубева, комментируя произошедшее в парке Победы, написала в Twitter, что те, кто прославлял агрессию и использовал ее символику, задержан, включая молодого человека с флагом России. "Полиция защищала права граждан Латвии, в том числе и применяя силу, когда необходимо", - отметила политик.

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