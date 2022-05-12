Снос памятника в Пардаугаве: препятствий больше нет, решение примут в ближайшее время

Поправки приняты к закону "О договорах между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года".

Законом определена приостановка действия статьи 13-й "Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики о социальной защите проживающих на территории Латвийской Республики военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей".

Статья 13-я ранее предусматривала, что Латвия обеспечивает сохранность мемориальных сооружений в Латвии.

Действие статьи 13 будет приостановлено с 16 мая 2022 года до прекращения нарушения Россией международного права в отношении Украины, включая вывод ее войск с территории Украины, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в соответствии с международным правом и выплату возмещения Украине за совершенные нарушения международного права.

Председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс ранее заявил, что, если Сейм решит приостановить действие 13-й статьи соглашения, "столп оккупации будет свергнут".

При этом в интервью TV3 Колс выразил мнение, что параллельно на национальном уровне должен быть принят закон о демонтаже советских памятников с установкой сроков и при необходимости выделено государственное финансирование на его реализацию.

Галерея: События у памятника в Пардаугаве 10 мая

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис указал в программе Латвийского радио Krustpunkts, что Сейму еще предстоит принять специальный закон, позволяющий снести этот памятник как можно скорее.

Политик также подтвердил, что Рижская дума окажет необходимую поддержку для сноса памятника.

В Рижской думе уже в ближайшее время планируют принять решение о сносе памятника в парке Победы

Вопрос о сносе памятника советским воинам в парке Победы на заседании Рижской думы будет рассмотрен уже в ближайшее время, сообщил LЕТА советник мэра Риги Мартиньша Стакиса Алексис Золднер.

Он подчеркнул, что Рижская дума готова принять политическое решение о будущем памятника.

Тем временем фонду Ziedot.lv на снос "памятника оккупации" менее чем за сутки пожертвовано уже 127 000 евро.

Чтобы не допустить угрозы общественной безопасности, возможных провокаций и обострения ситуации, а также предотвратить нарушения, начальник Государственной полиции Арманд Рукс распорядился 11 мая закрыть парк Победы для посещения по крайней мере до 1 июля.