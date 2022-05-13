"День мудаков какой-то". Реакции в Twitter на свадьбу Протасевича и "видео о патриархате" Хованского

Пратасевіч і Сапега — гэта чыста Ўінстан і Джулія з 1984. — Andruś prosta dadaj harbatki (@andrusmoontown) May 10, 2022

вот бы Сапега вышла из тюрьмы и начала мстить протасевичу



уехала бы к старцу в Японию, где тот учил ее боевым искусствам и сделал ей меч серьёзный. потом устранила бы всех причастных к задержанию, и добралась бы до самого протасевича убив его точечным ударом в сердце — мамина умница (@heyDorian) May 10, 2022

До поступков Протасевича и его половой жизни вам вообще не должно быть никакого дела, Сапега в тюрьме из-за диктатора и из-за России, которая ее не забрала. Сейчас происходит травля политического заключённого и рассоривание оппозиции, изматывание, отвлечение внимания — mashashilo (@mashashilo1) May 10, 2022

А Вы не думаете о том, что Протасевич сделал всё, что ему возможно, чтобы Софью Сапегу, которую на 6 лет посадили только за то, что она была его девушкой, перестали связывать с ним, и у неё появился шанс оспорить это решение суда? Уважение парню! — Анна (@887Anna887) May 9, 2022

Это горячо любимый Лукашенкой символизм. Сапегу на 6 лет посадили, - надо срочно заставить еще сидящего в заложниках Протасевича сделать что-то мерзкое. — Александр (@Arigatomfka) May 9, 2022

ну очевидно же что это очередное шоу чтобы показать что он сапеге больше никто — VEGAN алёнка) 🇺🇦 (@planetary_hleb) May 9, 2022

Что случилось? Кратко история Хованского и Нелюбовой

В то же время параллельно в России разворачивалась другая "любовная история", связанная с блогером Юрием Хованским и его девушкой Марией Нелюбовой. Напомним, российского блогера Юрия Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что исполнение было и позже, вплоть до 2020 года. Есть несколько свидетелей, которые якобы слышали строки в 2018 году.

Юрий Хованский был арестован 9 июня 2021 года. В конце декабря суд отпустил блогера домой. Пока он находился в СИЗО, Нелюбова освещала ход следствия и поддерживала своего парня, пытаясь помочь ему быстрее выйти.

В конце апреля Хованский выпустил видео, в котором рассказал, что поддерживает в семье патриархат и игнорирует мнение женщин. В этом же ролике он подтвердил, что расстался со своей девушкой Марией Нелюбовой и что "нашел и потерял" уже новую любовь. "Она стала самостоятельной, она стала больше верить в себя, она стала кем-то вроде феминистки, наверное. Но для меня не существует женского мнения", - заявил блогер.

Чуть позднее отношения пары переросли в публичный конфликт: Мария пожаловалась (скриншоты переписки с блогером она опубликовала у себя в Telegram-канале), что Хованский отказался возвращать подаренный ей ноутбук, отметив, что он перейдет к другой его возлюбленной.

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