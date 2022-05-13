"День мудаков какой-то". Реакции в Twitter на свадьбу Протасевича и "видео о патриархате" Хованского

Что случилось? Кратко история Хованского и Нелюбовой
В то же время параллельно в России разворачивалась другая "любовная история", связанная с блогером Юрием Хованским и его девушкой Марией Нелюбовой. Напомним, российского блогера Юрия Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что исполнение было и позже, вплоть до 2020 года. Есть несколько свидетелей, которые якобы слышали строки в 2018 году.
Юрий Хованский был арестован 9 июня 2021 года. В конце декабря суд отпустил блогера домой. Пока он находился в СИЗО, Нелюбова освещала ход следствия и поддерживала своего парня, пытаясь помочь ему быстрее выйти.
В конце апреля Хованский выпустил видео, в котором рассказал, что поддерживает в семье патриархат и игнорирует мнение женщин. В этом же ролике он подтвердил, что расстался со своей девушкой Марией Нелюбовой и что "нашел и потерял" уже новую любовь. "Она стала самостоятельной, она стала больше верить в себя, она стала кем-то вроде феминистки, наверное. Но для меня не существует женского мнения", - заявил блогер.
Чуть позднее отношения пары переросли в публичный конфликт: Мария пожаловалась (скриншоты переписки с блогером она опубликовала у себя в Telegram-канале), что Хованский отказался возвращать подаренный ей ноутбук, отметив, что он перейдет к другой его возлюбленной.
Собрали реакции пользователей Twitter на расставание пары, "видео о патриархате" и спор о ноутбуке.