Сб, 14.05.2022
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"День мудаков какой-то". Реакции в Twitter на свадьбу Протасевича и "видео о патриархате" Хованского

В Беларуси экс-редактор Nexta Роман Протасевич женился на новой подруге, в то время как его бывшая девушка, россиянка Софья Сапега, приговорена к шести годам тюрьмы. В России же блогер Юрий Хованский бросил девушку, которая ждала его из тюрьмы. Рассказываем, что на этой неделе обсуждал русскоязычный сегмент Twitter. 

Что случилось? Кратко история Протасевича и Сапеги

Бывший редактор Telegram-канала Nexta (запрещен в Беларуси) Роман Протасевич сообщил, что женился. В понедельник, 9 мая, на платформе Telegraph был опубликован текст о его отношениях с Софьей Сапегой, которая находится в тюрьме. За три дня до публикации Сапега была приговорена к шести годам колонии общего режима. Ранее россиянка Софья Сапега была задержана вместе с Протасевичем после принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

В своей публикации Роман рассказал, что расстался с Софьей до задержания, что после месяца в СИЗО они вдвоем жили под домашним арестом, что не лучшим образом повлияло на их отношения. В октябре пару расселили.

Протасевич добавил в посте, что Сапега "напрямую работала против силовиков" и получила срок не как девушка и пособница оппозиционного журналиста, а заведенные на них дела - разные и не пересекаются. 

В завершении своего сообщения экс-редактор Nexta добавил фото из загса с новой супругой, лицо которой скрыл. 

Реакции

После этого сообщения в Twitter последовали теории относительно случившегося. Обсуждения продолжаются до сих пор. Пока одни называют поступок Протасевича циничным, другие отмечают, что это постановка от силовиков и властей Беларуси.

Внимание! Некоторые твиты здесь и далее содержат нецензурную лексику

"Протасевич и Сапега - Уинстон и Джулия из 1984". (Максимально кратко: персонажи романа, которые любили друга. После ареста и пыток в министерстве любви их отношения прерываются и они отрекаются друг от друга.)

Что случилось? Кратко история Хованского и Нелюбовой

В то же время параллельно в России разворачивалась другая "любовная история", связанная с блогером Юрием Хованским и его девушкой Марией Нелюбовой. Напомним, российского блогера Юрия Хованского обвиняют в оправдании терроризма за песню, спетую единственный раз, как он сам утверждает, в 2012 году. Следствие считает, что исполнение было и позже, вплоть до 2020 года. Есть несколько свидетелей, которые якобы слышали строки в 2018 году.

Юрий Хованский был арестован 9 июня 2021 года. В конце декабря суд отпустил блогера домой. Пока он находился в СИЗО, Нелюбова освещала ход следствия и поддерживала своего парня, пытаясь помочь ему быстрее выйти.

В конце апреля Хованский выпустил видео, в котором рассказал, что поддерживает в семье патриархат и игнорирует мнение женщин. В этом же ролике он подтвердил, что расстался со своей девушкой Марией Нелюбовой и что "нашел и потерял" уже новую любовь. "Она стала самостоятельной, она стала больше верить в себя, она стала кем-то вроде феминистки, наверное. Но для меня не существует женского мнения", - заявил блогер. 

Чуть позднее отношения пары переросли в публичный конфликт: Мария пожаловалась (скриншоты переписки с блогером она опубликовала у себя в Telegram-канале), что Хованский отказался возвращать подаренный ей ноутбук, отметив, что он перейдет к другой его возлюбленной. 

Реакции

Собрали реакции пользователей Twitter на расставание пары, "видео о патриархате" и спор о ноутбуке.

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