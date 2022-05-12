"Если не ты - то кто?": командир защитников Мариуполя попросил помощи у Илона Маска

В ходе войны России против Украины стратегический портовый город оказался разрушен, но на территории металлургической компании "Азовсталь" продолжает сопротивление отряд украинцев.

Командующий 36-й отдельной морской пехотой Украины Сергей Волына сообщил, что создал аккаунт в Twitter для обращения к Маску.

"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное, - написал Волына Маску. - Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из "Азовстали" в третью страну. Если не ты - то кто?" - риторически спросил украинский офицер и призвал всех в мире помочь этому сообщению дойти до Маска.

На этой неделе украинские власти заявили, что в "Азовстали" все еще находится более 1000 солдат, многие из которых ранены. В начале мая с помощью ООН и Красного Креста с территории завода были эвакуированы женщины, дети и пожилые люди.

Twitter сообщил об увеличении активности пользователей сайта, так как многие используют его для поиска новостей и выражения поддержки Украине.

Маск, у которого в Twitter более 92 миллионов подписчиков, ранее вызывал президента России Владимира Путина на дуэль за Украину.

Аккаунт Волыны, созданный в апреле, насчитывает более 8600 подписчиков, и единственная его запись - обращение к Маску. Более 23 700 пользователей приложения отметили, что им "нравится" пост, поделились им 12 300 человек.

В прошлом месяце родившийся в Южной Африке основатель компании по производству электромобилей Tesla откликнулся на призыв Украины предоставить раздираемой войной стране доступ к Интернету. Маск активировал в Украине услугу спутникового широкополосного интернета Starlink и отправил в страну необходимое оборудование для обеспечения интернет-связи.