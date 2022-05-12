Как вступление Финляндии в НАТО повлияет на Калининград и безопасность в Балтии?

"В военном отношении позиции России ослабевают, и они это прекрасно понимают. Любые их демонстративные действия, которые они сейчас пытаются совершить, являются всего лишь демонстративными действиями, - заявил министр журналистам в Сейме в четверг, 12 мая. - По сути, Россия, продолжая свою агрессивную риторику, политику и агрессивные действия против своих соседей, я думаю, получает обратный результат".

По словам министра, после того, как Финляндия станет членом Альянса, Литва и страны Балтии откроют "северный путь" в планах прибытия подкрепления.

"Это то, чего не было у Литвы и стран Балтийского региона. Через Финляндию из Норвегии", - сказал Анушаускас.

По словам министра, после того, как Финляндия станет членом НАТО, Калининградская область станет еще больше похожа на коридор.

"Думаю, Калининградская область, которая уже была похожа на коридор, становится еще более таковым, и я думаю, что если российские военные планировщики действительно работают не только по политическим заказам, как в случае с Украиной, они действительно видят ситуацию, они увидят, что Калининградская область в данном случае не защищена и полностью блокируется", - сказал министр обороны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин в четверг выразили поддержку вступлению страны в НАТО, подчеркнув, что членство Финляндии в блоке укрепит безопасность страны и "весь оборонный альянс".

"НАТО становится более сильным альянсом. Финляндия - очень сильное государство в военной плоскости, опытная страна с военно-морским флотом и элементами противовоздушной обороны, последние закупки, самолеты F-35 из США являются огромном подспорьем для Альянса", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя заявление финских руководителей.

На вопрос о том, потребуется ли направлять в Финляндию дополнительные войска НАТО после ее присоединения к блоку, Ландсбергис сказал, что ответ на этот вопрос будет дан позднее, и подчеркнул, что отныне это будет самая длинная граница Североатлантического союза с Россией.

На вопрос о том, какой реакции можно ожидать от России, министр подчеркнул, что это "агрессивное и опасное государство", поэтому ко всем угрозам придется относиться серьезно, даже с учетом того, что у России, продолжающей войну в Украине, не хватит сил открыть новый фронт.

"Мы видели некоторые перемещения оборонных сил в северном регионе, по-видимому, в рамках подготовки к возможным финским решениям. Я постоянно подчеркиваю, что Россия - агрессивный и опасный сосед, она это доказала, и война в Украине демонстрирует это лучше всего всем, поэтому ко всем угрозам (…) следует относиться серьезно", - заявил глава литовской дипломатии.

Начавшееся 24 февраля вторжение России в Украину резко изменило отношение финского общества и политиков к перспективе вступления в НАТО с точки зрения защиты от потенциальной агрессии Кремля. Страна проводила политику нейтралитета со времен Второй мировой войны. Председатель КНБО также выразил надежду, что соседняя Швеция последует примеру Финляндии. Правящая партия Швеции объявит о своей позиции по членству в НАТО в воскресенье.