Чашка кофе как проснулся - действительно хорошая идея?

Как сообщает издание Inc., анализ 127 исследований показал, что употребление кофе оказывает на здоровье человека не только отрицательное, но и положительное воздействие. Звучит неплохо, не так ли? Единственная проблема может заключаться в том, что для получения пользы для здоровья необходимо соблюдать определенное время суток, когда вы пьете кофе.

Наука говорит нам, что кофе лучше всего пить, когда уровень кортизола низкий. Это связано с тем, что и кофе, и кортизол вызывают стресс, который в больших количествах, естественно, вреден для здоровья. Кроме того, накопленный стресс может сделать вас еще более уставшим, чем до употребления кофе.

Гормон стресса кортизол выделяется в соответствии с ежедневным ритмом человека, который у каждого разный. Если человек просыпается в половине седьмого утра, его уровень кортизола достигает максимума между восемью и девятью часами утра, часом дня и шестью часами вечера. С другой стороны, если человек просыпается около десяти утра, зенит уровня кортизола сдвинется на три часа вперед.

В принципе, уровень кортизола в организме начинает повышаться, когда человек начинает двигаться, так что это не лучшее время для употребления кофе. Во второй половине дня тоже не стоит этого делать, потому что тогда могут возникнуть трудности с тем, чтобы заснуть. Это означает, что человеку, который просыпается около семи часов, лучше всего пить кофе после того, как пройдет первый зенит кортизола, а именно в полдесятого или в полдвенадцатого.