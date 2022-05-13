Видео ⟩ Андрей Звягинцев о том, как заново учится дышать, говорить и ходить

К середине августа стало понятно, что в организм "прокралась какая-то инфекция". Сам режиссер этого не знал, но понимал, что что-то происходит, потому что врачи вокруг суетились. Оказалось, у Звягинцева начался сепсис.

"Практически кровь была отравлена, клебсиеллы так называемые. Это такая инфекция, которую совершенно невозможно победить. Она привыкла к тому, что ее бомбят антибиотиками, и она очень активно существует и обитает, в особенности в клиниках, в реанимационных залах", - сказал он Антону Долину.

"Представь себе состояние: у меня 90% поражения легких, вопрос стоит о пересадке легких, принимают решение о том, что это нужно делать где-то за рубежом. В экстренном порядке решили и нашли клинику в Германии, в Ганновере", - вспоминает кинематографист.

Эту информацию он воспринял бодро. Тогда он не знал, что через пять лет после такой пересадки потребуется новая. Немецкие врачи, увидев пациента, поняли, что с ним беда, и ввели в искусственную кому. В ней сценарист пробыл полтора месяца. После выхода Звягинцева из комы доктора решили, что его легкие справляются сами, пересадки не потребуется.

"Я счастливейшим образом обрел вот такую самостоятельность и самостойкость, то есть организм меня вытянул. То есть в середине августа я улетел в Германию, и где-то в конце сентября, спустя 40 дней или больше, меня стали выводить из комы. Это тоже долгий процесс, когда тебя выводят из комы, это очень любопытное состояние".

При выходе из комы Звягинцев испытал помрачение сознания и галлюцинации.

"Я знаю одно: я страшно боялся этого ковида, всегда говорил, что я кандидат на выбывание, если вдруг это случится, потому что я так чувствую. Интуитивно ты понимаешь, что это для тебя опасность, и пытаешься беречь себя. Потом, как все, как многие, просто плюнул. [...] То, что я пережил - просто жуткий кошмар, невозможно".

Теперь 58-летний Андрей Звягинцев если и передвигается, то при помощи ходунков под наблюдением физиотерапевтов или в инвалидной коляске. Весь последний год он заново учился дышать, говорить и ходить. Режиссер проходит курс реабилитации в Германии, где и встретился с Антоном Долиным. В новом выпуске "Радио Долин" он впервые не только подробно рассказывает о пережитой болезни, но и рассуждает о коллективной и персональной ответственности, российской власти и войне.

Андрей Звягинцев - автор фильмов "Возвращение", "Изгнание", "Елена", "Левиафан" и "Нелюбовь". Свою карьеру начинал как актер кино и сериалов, работал на телевидении и снимал рекламу. Звягинцев - лауреат призов Венецианского и Каннского кинофестивалей, "Золотого глобуса", номинант "Оскара" и один из самых известных российских независимых режиссеров. С 2017 года Звягинцев не выпустил ни одной картины. С 2021 года он лечится от тяжелых осложнений, вызванных коронавирусом.

Видео: Интервью с Андреем Звягинцевым