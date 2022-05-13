Сб, 14.05.2022
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Двое операторов RT попали под обстрел в самопровоглашенной ДНР

Война в Украине. Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

Съемочная группа телеканала RT попала под ракетный обстрел украинских военных под городом Докучаевск в самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет "Медуза".

Как сообщается в Telegram-канале "RT на русском", военный корреспондент Валентин Горшенин не пострадал, но операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения. Пострадавших отправили в больницу.

Как сообщил Горшенин, ракета ударила по заправке, где журналисты остановились, чтобы выпить кофе. Военных объектов рядом с местом обстрела нет, утверждает он.

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