Двое операторов RT попали под обстрел в самопровоглашенной ДНР

Как сообщается в Telegram-канале "RT на русском", военный корреспондент Валентин Горшенин не пострадал, но операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения. Пострадавших отправили в больницу.

Как сообщил Горшенин, ракета ударила по заправке, где журналисты остановились, чтобы выпить кофе. Военных объектов рядом с местом обстрела нет, утверждает он.