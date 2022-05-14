В Латвии проходит Ночь музеев, действуют скидки на поезда

Самое масштабное предложение ожидается в Курземском регионе, где свои двери посетителям откроют 60 заведений. Самоуправления и неправительственные организации проводят различные мероприятия в общей сложности более чем в 133 местах в регионах, а в Риге вниманию посетителей будут представлены 53 различные культурные точки.

Пунтулис напомнил, что в этом году музеи, публичные объекты и различные учреждения будут принимать посетителей после двухлетнего вынужденного перерыва, когда в условиях пандемии не было возможности проводить массовые культурные мероприятия.

В этом году у "Ночи музеев" свободная тема, а все мероприятия проходят под девизом #TiekamiesTagad (ВстречаемсяСейчас) и приглашают посетителей снова провести время в живом общении.

АS Pasažieru vilciens сообщило, что 14 мая с 18:00 до полуночи на все разовые билеты на поезд будет действовать 50-процентная скидка. Электронные билеты со скидкой можно приобрести на указанные рейсы на сайте Pasažieru vilciens и в мобильном приложении. В расписании поездов эти поезда отмечены специальным символом "Ночь музеев". Билеты также можно будет приобрести в кассе, а если на нужной станции касса не работает, то билет со скидкой продаст кондуктор-контролер в поезде.