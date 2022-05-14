Сб, 14.05.2022
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Янис Гаигалс, председатель правления Латвийской объединенной ассоциации птицеводства

Профсоюз: дети украинских беженцев могут быть не готовы учиться на латышском

ФОТО: publicitātes

Дети украинских беженцев могут быть не готовы к обучению на латышском языке в следующем учебном году, так как времени для адаптации слишком мало, заявила LЕТА глава Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага.

По ее мнению, правительству при принятии таких решений необходимо консультироваться с отраслевыми организациями, которые представляют интересы работников, а точнее людей, которым предстоит работать с детьми украинских беженцев.

По словам главы профсоюза, есть ряд неопределенностей, которые необходимо решить Министерству образования и науки (IZM) - как дети, уже начавшие обучение в школах меньшинств, будут перераспределены в другие школы, будет ли достаточно учебных средств и кадров, будет ли вспомогательный персонал.

Ванага считает, что украинские дети живут в Латвии недостаточно долго, чтобы в достаточной степени овладеть латышским языком и иметь возможность учиться на нем. Планируемых летом занятий по языку будет недостаточно.

Как сообщалось, правительство во вторник, 10 мая, поддержало поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают, что со следующего учебного года дети беженцев смогут учиться только в школах с латышским или украинским языком обучения.

По данным на начало этой недели, в учебных заведениях Латвии обучался 4021 украинский ребенок.

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