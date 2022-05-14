Зеленский: в Украине "деоккупировано" уже 1015 населенных пунктов
На территории Украины от оккупации российскими войсками освобождено 1015 населенных пунктов, сообщил утром в субботу, 14 мая, президент страны Владимир Зеленский.
Это содержание предназначено только для взрослых.
На территории Украины от оккупации российскими войсками освобождено 1015 населенных пунктов, сообщил утром в субботу, 14 мая, президент страны Владимир Зеленский.
"Мы продолжаем восстанавливать деоккупированные территории Украины. На сегодняшний день уже деоккупировано 1015 населенных пунктов. Это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - говорится в заявлении президента.
"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и поселки Донбасса... Постепенное освобождение Харьковщины доказывает, что мы ничего не оставим врагом", - сказал президент.
Галерея: Погибшие в Украине российские солдаты
Он также отметил, что не прекращается спасение людей из Мариуполя и завода "Азовсталь".
"Сейчас мы ведем очень сложные переговоры по следующему этапу эвакуационной миссии - вывозу тяжелораненых и медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, мы делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, всех до единого наших защитников. К соответствующим переговорам мы привлекли уже всех в мире, кто может стать самыми влиятельными посредниками", - добавил Зеленский.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!