Зеленский: в Украине "деоккупировано" уже 1015 населенных пунктов

"Мы продолжаем восстанавливать деоккупированные территории Украины. На сегодняшний день уже деоккупировано 1015 населенных пунктов. Это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - говорится в заявлении президента.

"Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и поселки Донбасса... Постепенное освобождение Харьковщины доказывает, что мы ничего не оставим врагом", - сказал президент.

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Он также отметил, что не прекращается спасение людей из Мариуполя и завода "Азовсталь".

"Сейчас мы ведем очень сложные переговоры по следующему этапу эвакуационной миссии - вывозу тяжелораненых и медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, мы делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, всех до единого наших защитников. К соответствующим переговорам мы привлекли уже всех в мире, кто может стать самыми влиятельными посредниками", - добавил Зеленский.