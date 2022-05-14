"Мы осознаем, что время - наш противник". Мальчик, который стареет в шесть раз быстрее других

"Обычно люди с прогерией живут 15-16 лет, однако эти цифры для нас болезненны", - говорит отец мальчика.

Несмотря на то, что Люк знает и понимает, что болеет прогерией, родители решили не говорить ребенку, сколько ему осталось жить.

Рост мальчика составляет 95 сантиметров, и больше он не растет. Отец говорит, что в отличие от других детей его возраста он весит неполные 11 килограммов.

"Физиотерапевты говорят, что по развитию он как пожилой, как человек в возрасте от 50 до 60 лет", - поясняет семья Люка.

Люк родился в 2014 году. Сначала у мальчика на голове были волосы, но спустя год они начали выпадать. "Мы встречали врачей, которым было 60, 70 лет, даже специалисты-медики на пенсии говорили: "Я такого ранее никогда не видел". Прошел почти год, пока семья не узнала точный диагноз мальчика.

"Для нас это стало тяжелым и долгим этапом жизни, так как мы как родители не знали, что происходит с нашим сыном", - вспоминает отец.

В тот роковой день врач позвал семью в особое помещение и сказал родителям: "Вы проживете дольше него". Отец решил бросить работу, чтобы можно было проводить с Люком больше времени. Он говорит, что хочет продолжать воспитывать сына так же, как другие родители воспитывают своих детей, однако Люка сложно защитить от грубости и жестокого отношения окружающих. Иногда другие родители уводят своих детей от Люка. Они ничего не объясняют, а просто говорят своим детям: "Уйди от этого лысого мальчика".

Так как в Германии известны только два человека с этим диагнозом, дальнейшие исследования этой болезни невозможны. По этой причине семья летает в США, где они получают столь необходимые Люку лекарства. Семье Люка можно жертвовать, в том числе на билеты в Америку, при помощи портала GoFundMe.

"Я благодарен за каждый цент, который мы получаем", - рассказывает отец.

Для сбора пожертвований семья нашла несколько творческих решений. У них есть свой аккаунт в Instagram, у которого 220 тысяч подписчиков, а также в TikTik, где более 200 тысяч подписчиков. В качестве важнейшего места сбора пожертвований отец Люка назвал YouTube, где у мальчика свой канал с почти 24 тысячами абонентов. На этом канале семья выкладывает различные видео, в которых рассказывает зрителям о болезни Люка и собирает пожертвования.

Благодаря соцсетям очень много людей знает Люка. Однако сам мальчик не в курсе, что у него столько подписчиков.

"Но он знает, что является небольшой знаменитостью, так как иногда люди подходят к нам и говорят: "Привет, Люк! Я знаю тебя из Instagram!". И в эти минуты он немного горд", - счастливо говорит отец.

Семья хочет сказать миру, что своей жизнью нужно наслаждаться и не имеет значения, сколько времени на это дано, так как важно радоваться каждому дню. Семья смотрит в будущее позитивно, так как отец говорит, что иначе они бы просто не смогли жить.

"Когда Люк вечером идет спать и говорит: "Папа, это был хороший день" - моя миссия выполнена", - отмечает отец.