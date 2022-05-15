Вс, 15.05.2022
Устала от этого мнимого величия России, борьбы за "свои" земли. Устала от Путина. Лия Ахеджакова, актриса
Лия Ахеджакова, актриса

Фото ⟩ Первой леди Коста-Рики стала латышка Сигне Зейкате

Первой леди Коста-Рики стала латышка Сигне Зейкате ФОТО: Reuters/EPA/SIPA/Scanpix

8 мая в столице Коста-Рики Сан-Хосе к присяге был приведен новоизбранный президент Родриго Чавес. Вместе с ним на торжественной церемонии присутствовали новая первая леди латышка Сигне Зейкате и дочери пары Татьяна и Изабелла.

Сигне Зейкате на торжественной церемонии была одета в белое платье миди и пальто в тон, украшенное роскошной вышивкой, к которому была прикреплена брошь в виде орхидеи работы латышского художника Мариса Шустиньша.

Художник написал у себя в Facebook: "На этот раз созданная мною брошь уехала далеко в самую зеленую и счастливую страну Центральной Америки - Республику Коста-Рика, для первой леди Сигне Зейкате на церемонию инаугурации президента. 8 мая прошла торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента Коста-Рики Родриго Чавеса Роблиса. Брошь была создана в виде орхидеи, которая является национальным символом Коста-Рики".

Галерея: Первая леди Коста-Рики Сигне Зейкате с супругом

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