Фото ⟩ Первой леди Коста-Рики стала латышка Сигне Зейкате

Сигне Зейкате на торжественной церемонии была одета в белое платье миди и пальто в тон, украшенное роскошной вышивкой, к которому была прикреплена брошь в виде орхидеи работы латышского художника Мариса Шустиньша.

Художник написал у себя в Facebook: "На этот раз созданная мною брошь уехала далеко в самую зеленую и счастливую страну Центральной Америки - Республику Коста-Рика, для первой леди Сигне Зейкате на церемонию инаугурации президента. 8 мая прошла торжественная церемония инаугурации новоизбранного президента Коста-Рики Родриго Чавеса Роблиса. Брошь была создана в виде орхидеи, которая является национальным символом Коста-Рики".