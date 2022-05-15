Пн, 16.05.2022
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Эгил Левитс, президент Латвии

Ринкевич: Латвия нуждается в постоянном присутствии сил НАТО

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ФОТО: Evija Trifanova/LETA

С учетом угроз со стороны России и конфронтационной политики в регионе на предстоящем в июне этого года мадридском саммите должны быть приняты конкретные решения по укреплению безопасности восточного фланга НАТО, подчеркнул министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По сообщению МИД, неформальная встреча министров стран НАТО в Берлине была организована для обсуждения отношений Финляндии и Швеции с НАТО, поддержки Украины и усиления сдерживания и обороны альянса.

В преддверии встречи НАТО в Мадриде Ринкевич отметил необходимость продолжения усилий по увеличению расходов государств-членов на оборону, чтобы обеспечить адекватное финансирование миссии Североатлантического союза в сегодняшних стратегических условиях.

"Темпы адаптации должны поддерживаться, чтобы НАТО могла успешно провести корректировку в следующем десятилетии", - сказал Ринкевичс.

Как подчеркнул министр, для Латвии важно, чтобы будущая стратегическая концепция НАТО реалистично и без иллюзий отражала существующую среду безопасности, ее вызовы и угрозы. Латвия призывает отразить в концепции такие элементы, как долгосрочная угроза Североатлантическому союзу со стороны России, упор на коллективную безопасность как основную миссию НАТО, дальнейшую политическую и военную адаптацию Североатлантического союза, трансатлантическое единство, новые технологические вызовы, сотрудничество между НАТО и ЕС и подтверждение политики открытых дверей.

В интересах Латвии также четко указать в стратегической концепции НАТО, что фундаментальные изменения в системе сдерживания и обороны НАТО необходимы для защиты региона и сдерживания России.

Во время обсуждения войны России в Украине министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что

Россия представляет собой экзистенциальную угрозу безопасности евроатлантического пространства.

Ринкевич не считает, что угроза, исходящая от России, в ближайшие годы уменьшится, поэтому важно, чтобы долгосрочное сдерживание и оборона НАТО были более полно адаптированы к новой стратегической реальности и текущим вызовам безопасности.

"Каждая из балтийских стран нуждается в максимальном постоянном присутствии союзных сил НАТО,

что включало бы подтверждение также систем противовоздушной и противоракетной обороны и других критически не хватающих в регионе возможностей", - сказал Ринкевич.

Министр иностранных дел Латвии выразил поддержку скорейшему присоединению Финляндии и Швеции к альянсу, что значительно повысит безопасность региона Балтийского моря и всего восточного фланга НАТО, а также укрепит потенциал сдерживания и обороны.

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