Ринкевич: Латвия нуждается в постоянном присутствии сил НАТО

По сообщению МИД, неформальная встреча министров стран НАТО в Берлине была организована для обсуждения отношений Финляндии и Швеции с НАТО, поддержки Украины и усиления сдерживания и обороны альянса.

В преддверии встречи НАТО в Мадриде Ринкевич отметил необходимость продолжения усилий по увеличению расходов государств-членов на оборону, чтобы обеспечить адекватное финансирование миссии Североатлантического союза в сегодняшних стратегических условиях.

"Темпы адаптации должны поддерживаться, чтобы НАТО могла успешно провести корректировку в следующем десятилетии", - сказал Ринкевичс.

Как подчеркнул министр, для Латвии важно, чтобы будущая стратегическая концепция НАТО реалистично и без иллюзий отражала существующую среду безопасности, ее вызовы и угрозы. Латвия призывает отразить в концепции такие элементы, как долгосрочная угроза Североатлантическому союзу со стороны России, упор на коллективную безопасность как основную миссию НАТО, дальнейшую политическую и военную адаптацию Североатлантического союза, трансатлантическое единство, новые технологические вызовы, сотрудничество между НАТО и ЕС и подтверждение политики открытых дверей.

В интересах Латвии также четко указать в стратегической концепции НАТО, что фундаментальные изменения в системе сдерживания и обороны НАТО необходимы для защиты региона и сдерживания России.

Во время обсуждения войны России в Украине министр иностранных дел Латвии подчеркнул, что

Россия представляет собой экзистенциальную угрозу безопасности евроатлантического пространства.

Ринкевич не считает, что угроза, исходящая от России, в ближайшие годы уменьшится, поэтому важно, чтобы долгосрочное сдерживание и оборона НАТО были более полно адаптированы к новой стратегической реальности и текущим вызовам безопасности.

"Каждая из балтийских стран нуждается в максимальном постоянном присутствии союзных сил НАТО,

что включало бы подтверждение также систем противовоздушной и противоракетной обороны и других критически не хватающих в регионе возможностей", - сказал Ринкевич.

Министр иностранных дел Латвии выразил поддержку скорейшему присоединению Финляндии и Швеции к альянсу, что значительно повысит безопасность региона Балтийского моря и всего восточного фланга НАТО, а также укрепит потенциал сдерживания и обороны.