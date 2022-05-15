Пн, 16.05.2022
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Видео ⟩ Пенсионер на автомобиле выехал на трассу Рижского марафона

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 15 мая, на трассу Рижского марафона выехал пожилой мужчина на автомобиле, в результате чего он получил два протокола об административном правонарушении, сообщает LETA.

По данным Государственной полиции, сегодня около 14:30 на трассу Рижского марафона выехал мужчина 1939 года рождения. Он ехал в направлении улицы Экспорта к набережной 11 Ноября и на пересечении с улицей Муйтас проигнорировал дорожный знак "Въезд воспрещен".

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Мужчина не отреагировал на приказ Государственной полиции немедленно остановить автомобиль и выехал на марафонскую трассу. По предварительной информации, сотрудник Госполиции и двое охранников поспешили остановить водителя, и примерно через 50 метров машина остановилась. Затем транспортное средство развернули в противоположном направлении и увезли с трассы.

На водителя составлены два протокола об административном правонарушении: один - за несоблюдение дорожного знака "Въезд запрещен", за что наложен штраф в размере 55 евро, другой - за управление транспортным средством с недействительной медицинской справкой, в результате чего мужчина был оштрафован еще на 40 евро, а также у него забрали водительские права.

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