Видео ⟩ Пенсионер на автомобиле выехал на трассу Рижского марафона

По данным Государственной полиции, сегодня около 14:30 на трассу Рижского марафона выехал мужчина 1939 года рождения. Он ехал в направлении улицы Экспорта к набережной 11 Ноября и на пересечении с улицей Муйтас проигнорировал дорожный знак "Въезд воспрещен".

Мужчина не отреагировал на приказ Государственной полиции немедленно остановить автомобиль и выехал на марафонскую трассу. По предварительной информации, сотрудник Госполиции и двое охранников поспешили остановить водителя, и примерно через 50 метров машина остановилась. Затем транспортное средство развернули в противоположном направлении и увезли с трассы.

На водителя составлены два протокола об административном правонарушении: один - за несоблюдение дорожного знака "Въезд запрещен", за что наложен штраф в размере 55 евро, другой - за управление транспортным средством с недействительной медицинской справкой, в результате чего мужчина был оштрафован еще на 40 евро, а также у него забрали водительские права.

.@RigasMaratons 6 km distances skrējiena laikā trasē iekļuva kāda automašīna, novēroja @ltvzinas. Autovadītājs apgriezās un brauca skrējējiem pretējā virzienā, tā krietni patraucējot skrējiena dalībniekus. pic.twitter.com/uYBIaYkSKK — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) May 15, 2022