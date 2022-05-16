В Ригу с концертом возвращается "Пошлая Молли"
23 мая в концертном зале Palladium c долгожданным концертом выступят украинские рок-звезды "Пошлая Молли".
23 мая в концертном зале Palladium c долгожданным концертом выступят украинские рок-звезды "Пошлая Молли".
"Пошлая Молли" - украинская музыкальная группа, основанная музыкантом из города Змиева Харьковской области Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный.
Коллектив "Пошлая Молли" едет в Ригу с концертом, чтобы помочь Украине. Это их крупнейший благотворительный тур. Все собранные средства будут переданы защитникам Украины и пострадавшим от войны.
Музыка "Пошлой Молли" - это нескончаемый подростковый бунт, приправленный холодным звучанием синти-панка. Их песни - это взрывные поп-рок-хиты с элементами панка. Они юные, "драйвовые" и горячие, как и их публика.
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