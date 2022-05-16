В Ригу с концертом возвращается "Пошлая Молли"

"Пошлая Молли" - украинская музыкальная группа, основанная музыкантом из города Змиева Харьковской области Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный.

"Пошлая Молли" (Кирилл Бледный) в Риге (2018) ФОТО: Photo IF/Юлия Корчевска и Евгений Герега

Коллектив "Пошлая Молли" едет в Ригу с концертом, чтобы помочь Украине. Это их крупнейший благотворительный тур. Все собранные средства будут переданы защитникам Украины и пострадавшим от войны.

Музыка "Пошлой Молли" - это нескончаемый подростковый бунт, приправленный холодным звучанием синти-панка. Их песни - это взрывные поп-рок-хиты с элементами панка. Они юные, "драйвовые" и горячие, как и их публика.

"Пошлая Молли" в Риге в клубе Melnā Piektdiena (2018) ФОТО: Photo IF/Юлия Корчевска и Евгений Герега

"Пошлая Молли" в Риге в клубе Melnā Piektdiena (2018) ФОТО: Photo IF/Юлия Корчевска и Евгений Герега

"Пошлая Молли" в Риге в клубе Melnā Piektdiena (2018) ФОТО: Photo IF/Юлия Корчевска и Евгений Герега