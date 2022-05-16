Видео ⟩ Манский рассказал Собчак, как купил в Риге квартиру

Документалист Виталий Манский рассказал, что сначала он купил в Риге красивую квартиру с камином в старом доме. Но постепенно понял, что в ней жить холодно.

"18 градусов. Представляешь, жить, когда 18 градусов? Когда ночью ты думаешь, что лучше утром сходить в туалет, заодно и зубы почистишь", - сказал он Ксении Собчак.

Квартира Виталия Манского в Риге ФОТО: Кадр из видео

Кроме того, квартира была маленькая. Тогда пять лет назад Манский стал искать другую квартиру в Риге.

На этот раз они с дочерью уже были более привередливыми. Новая жилплощадь находилась "в отдалении от Домской площади". Получилось купить не совсем там, где хотели. Но новая квартира понравилась им сразу. Кроме того, в здании расположен гараж, есть просторная терраса с видом на город. Ксения заметила, что здание достаточно современное и не скажешь, что в нем живет известный российский режиссер-документалист.

Кроме разговора о рижской квартире, Виталий Манский и Ксения Собчак поговорили о фестивале Artdocfest, президенте РФ Владимире Путине, отъезде режиссера из России, отношении к войне в Украине, о патриотизме и ответственности каждого за происходящее в России.

Вид на город с террасы в квартире Виталия Манского в Риге ФОТО: Кадр из видео

Виталий Манский - российский режиссер документального кино, кинопродюсер и общественный деятель. С 2015 года живет в Латвии. Является президентом международного фестиваля авторского документального кино Artdocfest и российской Национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь".

Видео: Интервью с Виталием Манским