Пн, 16.05.2022
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В Риге существенно выросло число рожениц с Covid-19

Рижский роддом ФОТО: Valts Baumanis/LETA

В феврале и марте этого года в Рижском родильном доме значительно увеличилось число рожениц, инфицированных или переболевших Covid-19, сообщила на пресс-конференции председатель правления роддома Санта Маркова.

В 2021 году Рижский родильный дом обслужил 86 пациентов с Covid-19, в том числе 82 матерей и четверых детей, а также 34 контактных лица.

Однако в первом квартале этого года произошел значительный рост, сообщила Маркова. Роддом обслужил уже 121 пациента с Covid-19, из них 109 матерей и 12 новорожденных. Также были обслужены 20 контактных лиц.

Новорожденным с подтвержденной или подозреваемой инфекцией "Covid-19" обеспечивался индивидуальный уход в отделении интенсивной терапии.

Маркова отметила, что матери с Covid-19 чаще рожают недоношенных детей и поэтому чаще нуждаются в интенсивной терапии.

И Covid-19, и грипп могут подвергнуть беременных женщин риску и осложнить процесс беременности. В родильное отделение Клинической университетской больницы им. Страдиньша помещают пациенток с особо тяжелым течением заболевания.

Что касается воздействия вакцин от Covid-19, то участники пресс-конференции заявили, что негативного воздействия вакцин на течение беременности не выявлено. Были отдельные сообщения о возможных побочных эффектах, но тщательное изучение не выявило каких-либо причинных связей, которые доказывали бы неблагоприятное воздействия вакцин на беременность.

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