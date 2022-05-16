Вт, 17.05.2022
Этот объект кремлевской пропаганды необходимо демонтировать. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Эрдоган: Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ФОТО: AP/Scanpix

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пишет "Медуза".

По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет "четкой позиции по отношению к терроризму", пишет Daily Sabah.

Эрдоган добавил, что главы МИД Швеции и Финляндии могут не приезжать с целью убедить Турцию одобрить их заявку.

Сообщается, что дипломаты из обеих стран намерены приехать в Анкару для обсуждения с турецкой стороной подачи заявки в НАТО.

Напомним, 15 мая власти Финляндии и Швеции объявили, что приняли решение подать заявки на вступление в НАТО. 

Правительство Финляндии сообщило, что приняло доклад о присоединении Финляндии к НАТО. Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции в то же время заявила, что будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Ожидается, что страны подадут заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе. Если у них не получится подать заявку в один день, то страны сделают это с как можно меньшим временным разрывом.

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