Эрдоган: Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет "четкой позиции по отношению к терроризму", пишет Daily Sabah.

Эрдоган добавил, что главы МИД Швеции и Финляндии могут не приезжать с целью убедить Турцию одобрить их заявку.

Сообщается, что дипломаты из обеих стран намерены приехать в Анкару для обсуждения с турецкой стороной подачи заявки в НАТО.

Напомним, 15 мая власти Финляндии и Швеции объявили, что приняли решение подать заявки на вступление в НАТО.

Правительство Финляндии сообщило, что приняло доклад о присоединении Финляндии к НАТО. Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции в то же время заявила, что будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.

Ожидается, что страны подадут заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе. Если у них не получится подать заявку в один день, то страны сделают это с как можно меньшим временным разрывом.