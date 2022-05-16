Эрдоган: Турция не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пишет "Медуза".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО, пишет "Медуза".
По мнению Эрдогана, ни одна из этих стран не имеет "четкой позиции по отношению к терроризму", пишет Daily Sabah.
Сообщается, что дипломаты из обеих стран намерены приехать в Анкару для обсуждения с турецкой стороной подачи заявки в НАТО.
Напомним, 15 мая власти Финляндии и Швеции объявили, что приняли решение подать заявки на вступление в НАТО.
Правительство Финляндии сообщило, что приняло доклад о присоединении Финляндии к НАТО. Правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции в то же время заявила, что будет работать над тем, чтобы Швеция подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе.
Ожидается, что страны подадут заявки на вступление в НАТО уже на следующей неделе. Если у них не получится подать заявку в один день, то страны сделают это с как можно меньшим временным разрывом.
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